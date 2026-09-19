Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Dự Kỳ họp có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện các ban Đảng Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp.

Trước đó, ngày 18/9/2026, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công công tác khác đối với ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở chủ trương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khoá XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn và bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy theo quy định.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh phát biểu nhận nhiệm vụ tại Kỳ họp thứ Bảy (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Mạnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh; đồng thời khẳng định đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Ông bày tỏ quyết tâm cùng tập thể UBND tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đổi mới, tận tâm, tận lực thực hiện nhiệm vụ được giao, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất lợi ích của nhân dân và sự phát triển chung của tỉnh.

Trên cương vị người đứng đầu UBND tỉnh, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết sẽ tập trung cùng tập thể UBND tỉnh giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp và hạ tầng chiến lược; tăng cường liên kết vùng; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, củng cố hệ thống đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi và từng bước xây dựng hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh.

Cùng với phát triển kinh tế, tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh các nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, du lịch, thương mại, dịch vụ; quan tâm đầu tư cho giáo dục, y tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng các công nghệ số tiên tiến phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh bày tỏ tin tưởng Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, thành quả của các thế hệ lãnh đạo và khát vọng vươn lên của nhân dân, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, công nghiệp lớn, hiện đại của vùng trung du, miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô vào năm 2030.