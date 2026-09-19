Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Thu Hằng/TTXVN

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026- 2031 đối với ông Vương Quốc Tuấn, do Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công công tác khác. Đồng thời, tiến hành các bước bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương được Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thế Mạnh khẳng định sẽ tận tâm, tận lực, hành động phụng sự lợi ích của nhân dân và sự phát triển chung của tỉnh, cùng với tập thể Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất và đổi mới, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao để “mọi thành tựu của phát triển kinh tế - xã hội đều phải được phục vụ người dân tốt nhất, đó vừa là mục tiêu, vừa là bản chất của phát triển bền vững”.

Trên cương vị người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thế Mạnh xác định tập trung giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng chính quyền cơ sở theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Tỉnh tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 11% năm 2026 và tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo; phát triển công nghiệp, hạ tầng chiến lược, đẩy nhanh các dự án trọng điểm, tăng cường liên kết vùng, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, đồng thời lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực quan trọng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường tặng hoa chúc mừng Ông Nguyễn Thế Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Thu Hằng/TXVN

Cùng với đó, tỉnh tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng an toàn sinh học, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số; phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ, mở rộng các kênh phân phối hiện đại và thương mại điện tử. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, chú trọng giáo dục, y tế, việc làm, an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là nhân lực phục vụ công nghiệp công nghệ cao.

Ông Nguyễn Thế Mạnh cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các công nghệ số tiên tiến phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường tiếp thu ý kiến giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm quốc phòng - an ninh, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, giữ vững ổn định để người dân có cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Thế Mạnh, sinh năm 1972, tại xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên, có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế. Từ năm 1995, ông Nguyễn Thế Mạnh nhận nhiệm vụ tại Thanh tra Bộ Tài chính, ông đã phấn đấu trưởng thành trên nhiều cương vị công tác và được bổ nhiệm là Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính. Năm 2016, ông được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. Năm 2020, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Tháng 2/2025, ông đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương. Ngày 18/9/2026, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.