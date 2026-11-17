PGS-TS-Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Ảnh: BVN

Ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã trao quyết định cho nhà văn Nguyễn Thế Kỷ.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương ngày 11-11-2026, ông Nguyễn Thế Kỷ được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng trong sáng 17-11, căn cứ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, trên cơ sở đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương và tình hình thực tế của Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Bí thư đã chỉ định ông Nguyễn Thế Kỷ giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031. Ông thuộc diện cán bộ do Ban Bí thư quản lý, là trường hợp đặc biệt về độ tuổi theo quy định. Công tác nhân sự đã được Ban Tổ chức Trung ương gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan liên quan và nhận được sự thống nhất cao.

Ông Nguyễn Thế Kỷ phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BVN

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Phi Long ghi nhận quá trình công tác của ông Nguyễn Thế Kỷ qua nhiều vị trí từ địa phương đến Trung ương, đặc biệt trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, văn học, nghệ thuật. Ông Nguyễn Thế Kỷ từng giữ các chức vụ Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương.

Ông Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, việc kiện toàn nhân sự thể hiện sự quan tâm đối với công tác xây dựng Đảng và định hướng hoạt động của Hội Nhà văn Việt Nam; đề nghị tân Bí thư Đảng ủy cùng tập thể lãnh đạo hội phát huy đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu quả lãnh đạo và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn Phi Long cũng đề nghị Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Báo Văn nghệ, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò giới thiệu, quảng bá tác phẩm văn học; thực hiện nghiêm quy định về báo chí, xuất bản, bảo đảm chất lượng nội dung và trách nhiệm chính trị, xã hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ khẳng định nhận thức rõ trách nhiệm trước yêu cầu mới của tổ chức, sẵn sàng tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết cho hoạt động của hội. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, sự phối hợp của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và sự đồng hành của các hội viên.

PGS-TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ sinh ngày 25-8-1960, quê tỉnh Nghệ An. Ông có hơn 40 năm công tác, nghiên cứu, sáng tác và tham gia quản lý trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ từ địa phương đến Trung ương.