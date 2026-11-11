Ông Nguyễn Thanh Vũ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND xã đã tiến hành quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Thanh Sang nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 do được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Bắc Bình.

Đồng thời, HĐND xã tiến hành quy trình bầu chức danh Chủ tịch UBND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng quy định.

Trên cơ sở tờ trình giới thiệu nhân sự của Chủ tịch HĐND xã, các đại biểu đã thống nhất danh sách ứng cử và thực hiện bỏ phiếu kín. Kết quả, ông Nguyễn Thanh Vũ đã được bầu chức danh Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. HĐND xã đã biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử theo quy định.

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thanh Vũ cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu HĐND xã; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy đoàn kết, cùng tập thể UBND xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Trước đó, ông Nguyễn Thanh Vũ, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Võ Đức Thuấn, Bí thư Đảng ủy xã trao hoa chúc mừng tân Chủ tịch

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Võ Đức Thuấn, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND xã có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo, điều hành liên tục, kịp thời của chính quyền địa phương. Đồng thời, đề nghị Văn phòng HĐND và UBND xã phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn theo quy định.