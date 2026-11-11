Ông Nguyễn Thanh Sơn được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc URENCO

Quang cảnh hội nghị

Theo Quyết định số 6066/QĐ-UBND ngày 3.11.2026 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc URENCO, được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty với thời hạn 5 năm.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt URENCO.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc URENCO cho ông Nguyễn Thanh Sơn (áo xanh)

Trao quyết định và giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường khẳng định việc bổ nhiệm thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố đối với năng lực, kinh nghiệm và những đóng góp của ông Nguyễn Thanh Sơn trong quá trình công tác.

Lãnh đạo thành phố kỳ vọng trên cương vị mới, ông Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo và người lao động nâng cao chất lượng hoạt động của URENCO, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm vệ sinh môi trường Thủ đô.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Công ty đổi mới tư duy quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, cơ giới hóa và tự động hóa trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

Nhấn mạnh công tác vệ sinh môi trường tác động trực tiếp đến đời sống người dân và diện mạo đô thị, ông Bùi Duy Cường lưu ý URENCO cần chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, bảo đảm cung ứng dịch vụ liên tục, không để bị động hoặc gián đoạn.

Tân Tổng Giám đốc URENCO Nguyễn Thanh Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Sơn bày tỏ quyết tâm cùng tập thể URENCO giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ông Nguyễn Thanh Sơn xác định đẩy mạnh cơ giới hóa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh là những nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời chú trọng chăm lo đời sống người lao động, hướng tới xây dựng URENCO chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững, góp phần giữ gìn môi trường Thủ đô xanh, sạch, đẹp.