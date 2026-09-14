Ông Nguyễn Thanh Nhàn được phê chuẩn làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Nhàn (thứ 2, bên phải).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1779/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) ngày 9-9, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn sinh năm 1977; quê quán thành phố Hồ Chí Minh; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, kỹ sư xây dựng; lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, ông Nguyễn Thanh Nhàn từng đảm nhận nhiều vị trí công tác như: Chủ tịch UBND thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang; Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

* Cũng trong ngày 14-9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định số 1777/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Hòa.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 25-8, HĐND thành phố Cần Thơ đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Văn Hòa, do được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Kiều, nhiệm kỳ 2025-2030.