Ông Nguyễn Thanh Nhã giữ chức Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh An Giang
Đại hội đại biểu Hội Kiến trúc sư tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu Ban Chấp hành gồm 13 thành viên; kiến trúc sư Nguyễn Thanh Nhã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
Chiều 19/9, Hội Kiến trúc sư tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư tỉnh An Giang khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 13 kiến trúc sư. Thường trực Ban Chấp hành gồm Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và 8 Ủy viên; kiến trúc sư Nguyễn Thanh Nhã được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.
Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội tập trung xây dựng tổ chức vững mạnh, nâng cao năng lực đội ngũ kiến trúc sư trẻ; đẩy mạnh sáng tạo kiến trúc, tư vấn, phản biện xã hội, góp phần xây dựng nền kiến trúc An Giang hiện đại, bền vững, giàu bản sắc văn hóa địa phương.
Dịp này, Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao tặng bằng khen cho tập thể Hội Kiến trúc sư tỉnh An Giang và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và hoạt động nghề nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ong-nguyen-thanh-nha-giu-chuc-chu-tich-hoi-kien-truc-su-tinh-an-giang-a497451.html