Ngày 22/11, phường Ea Kao (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Tham dự ngày hội về phía trung ương có ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Đỗ Khắc Hưởng, Ủy viên Ủy ban Giám sát và Dân nguyện Quốc hội.

Về phía tỉnh Đắk Lắk có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo tỉnh và đông đảo đại biểu, nhân dân, du khách.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân phường Ea Kao đạt được trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho biết, Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh. Muốn Tây Nguyên phát triển, trước hết phải xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc; muốn giữ vững quốc phòng, an ninh, phải xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, Ea Kao là địa bàn giàu truyền thống cách mạng, có nhiều tiềm năng phát triển và bản sắc văn hóa đặc sắc. Đây là nguồn lực nội sinh quý báu cần được gìn giữ, phát huy.

Bên cạnh đó, địa phương tập trung củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị gần dân, vì dân; phát huy quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế bền vững.

Ông Nguyễn Thanh Nghị và ông Lương Nguyễn Minh Triết thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy.

Đồng thời, phường Ea Kao phải chú trọng an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Địa phương cần xác định xây dựng khối đại đoàn kết là nhiệm vụ thường xuyên, trong đó đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, đồng thuận trong nhân dân là nền tảng, đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp xã hội là sức mạnh.

Nhấn mạnh ý nghĩa tên gọi Ea Kao là “Dòng nước không bao giờ cạn”, ông Nguyễn Thanh Nghị mong muốn dòng chảy tình đoàn kết, nghĩa đồng bào giữa các dân tộc luôn bền chặt, trở thành sức mạnh để địa phương phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa.

Tại ngày hội, hưởng ứng Cuộc vận động “Cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận đỡ đầu hộ nghèo”, phường Ea Kao ra mắt các đơn vị nhận đỡ đầu, đồng hành hỗ trợ 6 hộ nghèo; đồng thời phân công kết nghĩa giữa các buôn với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Anh Bùi Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao quà tặng các học sinh.

Phường Ea Kao được sáp nhập từ xã Ea Kao và phường Ea Tam (thuộc thành phố Buôn Ma Thuột cũ) với 26 dân tộc anh em cùng sinh sống. Năm 2026, với tinh thần “Đồng thuận nhân dân, đồng lòng cán bộ”, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân phường Ea Kao đã nỗ lực đạt nhiều thành tựu nổi bật.

Dịp này, lãnh đạo Trung ương đã trao quà tặng phường Ea Kao cùng 50 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn; trao quà và thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Đấy.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao tặng 30 phần quà, hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho 11 người có uy tín trên địa bàn phường Ea Kao; UBND phường Ea Kao khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến”....

Sau phần lễ, đại biểu đã cùng hòa mình vào điệu nhảy sạp truyền thống và chung vui “Bữa cơm đại đoàn kết” ấm áp nghĩa tình cùng bà con nhân dân.