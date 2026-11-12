Ông Nguyễn Thành Minh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Chiều 12/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa 15, nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự và bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp, với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa 15, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bầu giữ các chức vụ

Ông Nguyễn Thành Minh sinh năm 1982, quê quán phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; thường trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Cũng tại kỳ họp, Giám đốc Sở Y tế Phạm Duy Hùng và Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Bá Chính đã được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031.