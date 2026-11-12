Ông Nguyễn Thành Minh được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Phó chủ tịch tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh mới được bầu tại Kỳ họp. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Chiều 12/11, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, với 100% số phiếu tán thành, ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thành Minh, sinh năm 1982, quê quán phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; thường trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên; trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp, trình độ lý luận Cao cấp.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Thành Minh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy Đại Từ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên…

Cũng tại kỳ họp, ông Phạm Duy Hùng-Giám đốc Sở Y tế và ông Nguyễn Bá Chính-Giám đốc Sở Công Thương đã được bầu làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc kịp thời kiện toàn các chức danh thuộc bộ máy lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhằm bảo đảm tính ổn định, liên tục và tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế-xã hội của tỉnh giai đoạn hiện nay.

Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thông qua Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn./.