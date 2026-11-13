Ông Nguyễn Thành Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hoàng Hùng

Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đinh Quang Tuyên…

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Hoàng Hùng

Tại kỳ họp, trên cơ sở Tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% số phiếu tán thành, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thành Minh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Uỷ viên UBND tỉnh. Ảnh: Hoàng Hùng

Cũng tại kỳ họp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Phạm Duy Hùng; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Nguyễn Bá Chính đã được bầu là Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Việc kiện toàn kịp thời các chức danh lãnh đạo UBND tỉnh góp phần bảo đảm sự ổn định, tính liên tục trong hoạt động của bộ máy chính quyền; đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND và hai Ủy viên UBND tỉnh nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Hoàng Hùng

Cũng tại kỳ họp, sau khi xem xét kỹ lưỡng, các đại biểu đã thống nhất và thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương thay mặt HĐND tỉnh chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh và hai Ủy viên UBND tỉnh; tin tưởng tân Phó Chủ tịch UBND và hai Ủy viên UBND tỉnh sẽ phát huy tốt năng lực, tinh thần trách nhiệm, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh thời gian tới.

Tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Minh sinh năm 1982, quê quán phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; thường trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, trình độ lý luận Cao cấp. Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thành Minh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ như: Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Huyện ủy Đại Từ…