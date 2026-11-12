Ông Nguyễn Thành Minh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên chúc mừng cán bộ.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV đã tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thành Minh sinh năm 1982, quê quán phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; có trình độ thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, lý luận chính trị cao cấp. Trước khi được bầu giữ chức vụ mới, ông là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu ông Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở Y tế và ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp cũng thông qua Nghị quyết bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu bế mạc, ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng các nhân sự vừa được bầu, đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống.

Ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Sinh ngày: 15/8/1982. Quê quán: Phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên Trình độ Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp, cử nhân tiếng Anh Lý luận chính trị: Cao cấp