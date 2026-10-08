Ông Nguyễn Thanh Liêm làm Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội

Ngày 8/10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội sau tổ chức lại mô hình hoạt động.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động, giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Liêm. Ảnh: PV.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định bổ nhiệm 3 Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, gồm:

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Ông Nguyễn Kim Khiêm (Nguyễn Kim Trung), Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Thời hạn bổ nhiệm đối với các cán bộ là 5 năm, kể từ ngày 5/10/2026.

Trước đó, Thành ủy Hà Nội có quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động mới của Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô. Theo đó, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc, gồm Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị. Các đơn vị được tổ chức trong một hệ thống quản trị thống nhất, phát huy thế mạnh chuyên môn, bản sắc thương hiệu và khả năng tiếp cận công chúng của từng loại hình báo chí.