Ông Nguyễn Thanh Liêm làm Tổng Giám đốc Cơ quan Báo, Phát thanh, truyền hình Hà Nội

Ngày 8/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2911 về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội sau tổ chức lại mô hình hoạt động.

Ông Nguyễn Thanh Liêm làm Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động, giữ chức Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Quyết định cũng bổ nhiệm 3 Phó Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, gồm: Ông Nguyễn Minh Đức, Phó giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động; ông Nguyễn Thành Lợi, Phó giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động; ông Nguyễn Kim Khiêm (Nguyễn Kim Trung), Phó giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 5/10/2026.

Trước đó, ngày 5/10/2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành đề án số 19 về mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trong giai đoạn mới.

Đồng thời ban hành quyết định số 2884 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của cơ quan.