Ông Nguyễn Thanh Liêm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội theo mô hình mới

Ông Nguyễn Thanh Liêm

Ngày 8-10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2911-QĐ/TU về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội sau tổ chức lại mô hình hoạt động.

Theo đó, tại Quyết định số 2911-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động, giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.

Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội hướng tới xây dựng một cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực, đa phương tiện của Thủ đô.

Cùng đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định bổ nhiệm 3 đồng chí giữ chức Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, gồm các ông: Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Kim Khiêm (Nguyễn Kim Trung). Cả 3 đồng chí này đều là Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trước khi tổ chức lại mô hình hoạt động.

Thời hạn bổ nhiệm đối với các đồng chí là 5 năm, kể từ ngày 5-10-2026.

Trước đó, ngày 5-10-2026, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Đề án số 19-ĐA/TU về mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội trong giai đoạn mới; đồng thời ban hành Quyết định số 2884-QĐ/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Cơ quan.

Theo đó, Cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội có ba cơ quan báo chí trực thuộc, gồm Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị.