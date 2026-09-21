Ngày 21/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Thanh Bình làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1975 (quê xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh), là tiến sĩ Kinh tế học.

Từ tháng 10/2011 đến tháng 6/2013, ông Bình giữ chức Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học hành chính (Học viện Hành chính Quốc gia).

Từ tháng 6/2013 đến tháng 7/2020, ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương.

Trong thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 8/2022, ông Bình là Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương.

Từ tháng 8/2022 đến tháng 7/2025, ông Nguyễn Thanh Bình là Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương.

Từ tháng 8/2025 đến tháng 9/2026, ông Bình là Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.