Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện 2 đơn vị tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thái Vượng nhận nhiệm vụ mới

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Văn Chung đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Vượng, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Thừa ủy quyền Lãnh đạo UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Văn Chung trao Quyết định bổ nhiệm

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Văn Chung chúc mừng và mong muốn với nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Thái Vượng tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, nỗ lực phấn đấu và đoàn kết cùng tập thể Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Tà Đùng ngày càng phát triển bền vững.