Ông Nguyễn Thái Vượng giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng
Ngày 22/11, tại phường Bắc Gia Nghĩa, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng phối hợp Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng tổ chức Lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Văn Chung đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thái Vượng, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng; thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.
Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Văn Chung chúc mừng và mong muốn với nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Thái Vượng tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, nỗ lực phấn đấu và đoàn kết cùng tập thể Ban Quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần đưa công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Tà Đùng ngày càng phát triển bền vững.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/ong-nguyen-thai-vuong-giu-chuc-pho-giam-doc-ban-quan-ly-vuon-quoc-gia-ta-dung-475287.html