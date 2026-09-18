Ông Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng

Chiều 18/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng. (Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam)

Tân Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Sỹ Hiệp sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ Thạc sĩ Thương mại quốc tế và Kinh tế hội nhập. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Hiệp từng làm trợ lý Thủ tướng, Vụ trưởng Thư ký - Biên tập, Văn phòng Chính phủ trước khi làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ tháng 9/2014 và đảm nhiệm chức vụ này trong 12 năm.

Từ tháng 2/2026, ông Nguyễn Sỹ Hiệp giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.