Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân chính thức làm Phó Bí thư Thành ủy TP HCM

Chiều 22/9, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 9 dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang. Tại hội nghị, ông Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Sinh Nhật Tân nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ngày 18/9, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Sinh Nhật Tân tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ Bí thư Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Ông Nguyễn Sinh Nhật Tân sinh năm 1975, quê Nghệ An, có trình độ Thạc sĩ Luật thương mại, Cử nhân Luật quốc tế và Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác tại Bộ Công Thương, ông từng đảm nhiệm các vị trí Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng. Tháng 9/2021, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Với việc ông Nguyễn Sinh Nhật Tân tham gia Thường trực Thành ủy, cơ quan này hiện có 8 đồng chí, gồm Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang và 7 Phó Bí thư gồm ông Lê Quốc Phong, ông Nguyễn Văn Được, ông Võ Văn Minh, ông Nguyễn Phước Lộc, ông Đặng Minh Thông, bà Văn Thị Bạch Tuyết và ông Nguyễn Sinh Nhật Tân.