Ông Nguyễn Quốc Tuấn tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông sản tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Nông sản tỉnh đã từng bước củng cố tổ chức, phát huy vai trò tập hợp, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

Văn nghệ chào mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ, Hội kết nạp mới 14 hội viên, nâng tổng số lên 95 hội viên. Các hoạt động hỗ trợ sản xuất, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ nông sản được quan tâm triển khai. Hội khuyến khích hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa sản xuất, cải tiến mẫu mã, bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm và đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tiếp tục được duy trì, phát triển với các sản phẩm chủ lực như: chè, mắc ca, chăn nuôi và thủy sản.

Các đại biểu dự đại hội.

Công tác an sinh xã hội và hỗ trợ sinh kế cho người dân được Hội chú trọng. 5 năm qua, hội đã đóng góp gần 500 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm, hiện vật hỗ trợ các gia đình, hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các doanh nghiệp, hợp tác xã thành viên tích cực liên kết sản xuất, bao tiêu nông sản, tạo việc làm và sinh kế cho hàng nghìn hộ nông dân. Với những đóng góp trong phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, Hội vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Đại biểu thăm quan gian trưng bày sản phẩm nông sản của hội viên Hội Nông sản tỉnh.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nông sản tỉnh xác định tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân; thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng xanh, bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Hội phấn đấu kết nạp ít nhất 20 hội viên mới, thành lập từ 2-3 chi hội ngành hàng chuyên sâu; hỗ trợ xây dựng, nâng cấp sản phẩm OCOP; phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ có hợp đồng bao tiêu dài hạn. Đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu, mã số vùng trồng, đầu tư chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh.

Tham luận tại đại hội, hội viên Hội Nông sản tỉnh đã chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất giống lợn, chủ động nguồn giống chất lượng tại chỗ và hướng tới mở rộng thị trường trên địa bàn tỉnh và chia sẻ về vai trò của thương mại điện tử trong việc thúc đẩy tiêu thụ nông sản gắn liền với thương hiệu địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thăng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu định hướng hoạt động của Hội Nông sản tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ tới.

... tặng hoa chúc mừng đại hội.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường; Hội Nông sản tỉnh tặng hoa chúc mừng các hội viên mới kết nạp.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thăng - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận, biểu dương những kết quả và đóng góp của Hội Nông sản tỉnh trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị Hội Nông sản tỉnh tiếp tục củng cố tổ chức Hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát triển hội viên; đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ; khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đồng thời, tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng thương hiệu nông sản Lai Châu; mở rộng thị trường, phát triển thương mại điện tử và phối hợp với các cơ quan chức năng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Vương Đức Lợi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng hoa Ban Chấp hành Hội Nông sản khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành, 5 đồng chí vào Ban Thường vụ, 3 đồng chí vào Ban Kiểm tra. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Nông sản tỉnh khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời công bố quyết định kết nạp 15 hội viên mới.