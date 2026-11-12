Ông Nguyễn Quốc Cường giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Cường.

Ban Quản lý Kinh tế tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng Thường trực UBND tỉnh.

Ngày 12/11, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, thời hạn 5 năm.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi lễ. Cùng tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong và các thành viên UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng ghi nhận những nỗ lực của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong trong thời gian kiêm nhiệm phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế; đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của lãnh đạo Sở Xây dựng, tạo điều kiện để ông Nguyễn Quốc Cường tích lũy kinh nghiệm thực tiễn qua việc phụ trách các dự án, công trình trọng điểm.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng trên cương vị mới, ông Nguyễn Quốc Cường sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể Ban Quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu đơn vị sớm ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, đổi mới phương thức điều hành, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được yêu cầu rà soát các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch, thành lập; đánh giá khó khăn, vướng mắc để tham mưu giải pháp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nâng tỷ lệ lấp đầy. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch và điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư có năng lực.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, Ban Quản lý cần phát huy vai trò nòng cốt trong thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển công nghiệp, hướng đến mục tiêu nâng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế tỉnh lên khoảng 30%.