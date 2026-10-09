Ông Nguyễn Quang Tùng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An

Dự Đại hội có đồng chí: Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam;

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 137 đại biểu đại diện cho 428.508 người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: T.L

Kết quả toàn diện

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Người cao tuổi tỉnh cùng các cấp Hội và đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi trong tỉnh thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác Hội của địa phương; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” trên các lĩnh vực; tích cực triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ, toàn diện các nội dung nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: T.L

Theo đó, các cấp Hội duy trì hoạt động ổn định, kết nạp thêm 58.268 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 428.508 người. Công tác chăm sóc người cao tuổi ngày càng đi vào chiều sâu. Hàng năm có hơn 5.000 người cao tuổi được tổ chức chúc thọ, mừng thọ và được chi trả trợ cấp xã hội đầy đủ. Đẩy mạnh phong trào "Mắt sáng cho người cao tuổi", khám sức khỏe miễn phí và lập sổ theo dõi sức khỏe cho gần 250.000 người.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An Nguyễn Quang Tùng phát biểu tại đại hội. Ảnh: T.L

Hội Người cao tuổi các cấp tích cực vận động các nguồn lực xây dựng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi. Có 95% cơ sở đã xây dựng Quỹ với tổng thu khoảng trên 3 tỷ đồng/năm để kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi Người cao tuổi trong các dịp lễ, Tết, tháng hành động vì Người cao tuổi, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa.

Đại diện Hội Người cao tuổi xã Tam Quang tham luận tại đại hội. Ảnh: T.L

Trên lĩnh vực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, với uy tín, kinh nghiệm, bản lĩnh, trách nhiệm cao, người cao tuổi đã tham gia, đóng góp có hiệu quả ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương với nhiều nội dung thiết thực. Đặc biệt, hiện nay toàn tỉnh có hơn 25.000 người cao tuổi đang trực tiếp tham gia xây dựng hệ thống chính trị.

Người cao tuổi đã tích cực tham gia lao động sản xuất, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội; góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn, việc làm cho hàng vạn lao động. Toàn tỉnh hiện có trên 1.807 mô hình làm kinh tế giỏi cấp xã, 56 mô hình cấp tỉnh, 18 mô hình cấp Trung ương, có 16.532 người cao tuổi làm kinh tế giỏi, trong đó có 3.893 người cao tuổi là chủ doanh nghiệp, chủ trang trại.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại đại hội. Ảnh: T.L

Trên các lĩnh vực khác, hầu hết, cán bộ, hội viên người cao tuổi luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Điển hình là: Phong trào thi đua tham gia xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh. Hội viên Hội Người cao tuổi trong tỉnh đã hiến tặng trên 345.553 m2 đất; đóng góp 374.998 ngày công để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng...

Bên cạnh đó, Hội Người cao tuổi tỉnh quan tâm chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa. Toàn tỉnh có 95% cơ sở xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi (thu trên 3 tỷ đồng/năm) để kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các cụ có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại đại hội. Ảnh: T.L

Cùng đó, các cấp Hội còn tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia với 9.413 câu lạc bộ văn hóa, thể thao; đạt nhiều thành tích cao tại các hội thi, giải thể thao toàn quốc. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 280 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, nâng tổng số lên 373 câu lạc bộ.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: T.L

Với những thành tích đạt được, tổ chức Hội các cấp, cán bộ hội, hội viên hội Người cao tuổi luôn nhận được sự quan tâm cổ vũ, động viên, biểu dương khen thưởng. Trong nhiệm kỳ qua Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An đã được Trung ương hội Người cao tuổi Việt Nam tặng 66 bằng khen, UBND tỉnh Nghệ An tặng 61 Bằng khen, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 49 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân cán bộ, hội viên.

Phát huy tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh ghi nhận, biểu dương những đóng góp của người cao tuổi Nghệ An trong nhiệm kỳ qua.

Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: T.L

Đồng thời đề nghị Đại hội và các cấp Hội tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm:

Trước hết, khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, nhất là ở cấp xã sau sắp xếp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có uy tín, có trách nhiệm, có tâm huyết, kỹ năng dân vận và năng lực số; nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ, tổ chức nhiều hơn nữa các diễn đàn cho người cao tuổi.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Hội Người cao tuổi. Ảnh: T.L

Thứ hai, chăm sóc người cao tuổi phải thực sự toàn diện, thiết thực và nhân văn, với mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống. Không chỉ chăm lo để các cụ sống lâu, mà quan trọng hơn là sống khỏe, sống vui, sống an toàn, sống hạnh phúc, được tôn trọng và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn nếp sống văn hóa nơi cư trú .

Thứ ba, cần thay đổi tư duy về công tác người cao tuổi, phải chuyển mạnh hơn nữa từ "chăm sóc" sang "chăm sóc gắn với phát huy", biến kinh nghiệm, trí tuệ của người cao tuổi thành nguồn lực cho phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: T.L

Thứ tư, chủ động đưa người cao tuổi bước vào kỷ nguyên mới, không ai bị bỏ lại phía sau, nhất là tạo điều kiện để người cao tuổi hòa nhập, đồng thời thụ hưởng thành quả mà chuyển đổi số mang lại, thu hẹp khoảng cách số và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, chuyển đổi số không chỉ là công việc của người trẻ. Công nghệ phải trở thành phương tiện để giúp người cao tuổi tiếp cận tốt hơn với y tế, dịch vụ công, thông tin, tri thức và kết nối xã hội. Đồng chí đề nghị Hội cần cụ thể hóa mục tiêu này bằng những mô hình dễ hiểu, dễ tiếp cận, dễ thực hiện; phát huy tinh thần "người trẻ hỗ trợ người cao tuổi, người cao tuổi truyền kinh nghiệm cho người trẻ" tạo nên sự kết nối và bổ trợ giữa các thế hệ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh trao bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: T.L

Thứ năm, tiếp tục làm sâu sắc phong trào "tuổi cao gương sáng" lấy hiệu quả thực chất và sức lan tỏa trong cộng đồng làm thước đo. Mỗi mô hình phong trào phải có việc làm, sản phẩm cụ thể và người được thụ hưởng cụ thể. Chú trọng phát hiện, biểu dương những gương sáng người cao tuổi trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh bày tỏ tin tưởng với truyền thống của quê hương Bác Hồ, với tinh thần "tuổi cao gương sáng", người cao tuổi Nghệ An sẽ tiếp tục là những "cây cao bóng cả"; là điểm tựa vững chắc của gia đình và dòng họ; là những hạt nhân uy tín trong cộng đồng; là cầu nối trao những giá trị truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ; là nguồn lực quý báu góp phần xây dựng quê hương Nghệ An phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Dịp này, Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. UBND tỉnh tặng Hội Người cao tuổi bức trướng mang dòng chữ: Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An phát huy tinh thần "tuổi cao, gương sáng", góp phần xây dựng bảo vệ quê hương, đất nước; Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác người cao tuổi.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2026 -2031. Ảnh: T.L

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2026 -2031 gồm 24 đồng chí; Ông Nguyễn Quang Tùng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2026 -2031.