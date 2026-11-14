Ông Nguyễn Phong An được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai

Ngày 14/11, UBND TP Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, ông Nguyễn Phong An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 14/11/2026.

Ông Nguyễn Phong An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng TP Đồng Nai thời hạn 5 năm.

Ông Phạm Xuân Thịnh, Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc UBND TP Đồng Nai.

Ông Nguyễn Văn Minh và ông Trần Văn Bình, cùng là Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc UBND TP Đồng Nai. Các quyết định bổ nhiệm có thời hạn 5 năm, kể từ ngày 14/11/2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Phong An cảm ơn lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đồng Nai đã tin tưởng, giao trọng trách mới. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố; sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành và tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành xây dựng.

Ông Nguyễn Phong An khẳng định sẽ kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động tham mưu thành phố tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực. Đồng thời nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, cùng tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, thành phố đang bước vào giai đoạn nước rút cuối năm với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao và tiến độ khẩn trương.

Đối với ngành xây dựng, ông Nguyễn Văn Út đánh giá đây là lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình đô thị hóa và phát triển nhanh của thành phố. Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Phong An giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng thể hiện sự ghi nhận đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu của cá nhân, đồng thời cho thấy sự tin tưởng, kỳ vọng của Thành ủy, UBND thành phố vào năng lực và trách nhiệm của ông trên cương vị mới.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai đề nghị ông Nguyễn Phong An cùng tập thể Ban Giám đốc Sở Xây dựng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.