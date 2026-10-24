Ông Nguyễn Minh Toàn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Lào Cai

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lương Hoàng Giang và đồng chí Nguyễn Minh Toàn

Tại Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Toàn Thắng đã trình bày các quyết định về công tác cán bộ của Trung ương và Tỉnh ủy.

Theo Quyết định số 403-QĐNS/TW ngày 12/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư chỉ định đồng chí Thượng tá Lương Hoàng Giang - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa chúc mừng hai đồng chí Lương Hoàng Giang và Nguyễn Minh Toàn

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kể từ ngày 23/10/2026, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai xem xét, thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Phan Đăng Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai. Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã bỏ phiếu bầu đồng chí Phan Đăng Toàn tham gia Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Toàn

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy chúc mừng các cá nhân được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Đồng thời nhấn mạnh, kết quả bầu cử thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất và trách nhiệm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc kiện toàn chức danh lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, bảo đảm đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, trình Thường trực Tỉnh ủy ký ban hành văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền chuẩn y kết quả bầu cử.