Ông Nguyễn Khánh Ngọc tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Trở thành "điểm kết nối pháp lý gần dân nhất"

Sáng 7/10, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV (nhiệm kỳ 2026-2031) đã tổ chức phiên trọng thể với sự tham dự của 219 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 100.000 hội viên trên cả nước.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đ.H

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam. Tham dự sự kiện còn có ông Trần Quốc Vượng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, cùng đại diện lãnh đạo nhiều Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Hội Luật gia Việt Nam trong công tác tham gia xây dựng thể chế và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền.

Hướng tới hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước, bà Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh việc đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật được coi là "đột phá của đột phá", biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh kiến tạo phát triển.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam đề nghị toàn thể các cấp Hội quán triệt định hướng xuyên suốt: "Nêu cao tinh thần phụng sự Nhân dân, thể hiện mạnh mẽ khát vọng cống hiến; lấy hiệu quả phục vụ và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động". Lãnh đạo MTTQ Việt Nam gợi mở tổ chức Hội cần phấn đấu trở thành "điểm kết nối pháp lý gần dân nhất", luôn sẵn sàng lắng nghe, giải quyết bất cập từ cơ sở.

Không "đứng yên" trước thách thức từ AI và kinh tế số

Trình bày diễn văn khai mạc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, qua hơn 71 năm đồng hành cùng dân tộc, giới luật gia luôn khẳng định vai trò tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc tái cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XV. Ảnh: Đ.H

Theo ông Nguyễn Khánh Ngọc, bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới đặt ra nhiều bài toán pháp lý phức tạp. Sự xuất hiện của kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và an ninh phi truyền thống đòi hỏi đội ngũ luật gia phải nâng cao năng lực và trách nhiệm chuyên môn.

Để không bị bỏ lại phía sau, các cấp Hội xác định không thể "đứng yên" hay giữ tư duy cũ mà phải chủ động tự đổi mới. Hội cần tìm đến những vấn đề then chốt mà đất nước, người dân và doanh nghiệp cần giải quyết, sẵn sàng đảm nhận các công việc khó với sản phẩm đầu ra chất lượng cao.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã chủ động tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp, hoàn thiện hàng chục văn bản luật, đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải hướng mạnh về cơ sở. Hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác củng cố bộ máy tổ chức ở các cấp cũng ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Để đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội thống nhất triển khai 4 nhiệm vụ trọng tâm do Lãnh đạo MTTQ Việt Nam định hướng:

Đóng góp thiết thực vào xây dựng và thi hành pháp luật: Bám sát Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, chủ động tham gia từ sớm ngay từ khâu nhận diện chính sách; thông qua tư vấn và hòa giải để chỉ ra các "điểm nghẽn", quy định thiếu khả thi nhằm kiến nghị hoàn thiện.

Hướng mạnh về cơ sở, bảo vệ nhóm yếu thế: Tăng cường phổ biến, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em và nhóm yếu thế, không để ai bị tổn thương vì thiếu hiểu biết pháp luật.

Chuyển dịch mạnh mẽ trong đối ngoại nhân dân: Chuyển từ "mở rộng quan hệ" sang "làm sâu sắc hợp tác", chủ động đề xuất các sáng kiến pháp lý quốc tế và quy tụ trí tuệ của đội ngũ luật gia người Việt Nam ở nước ngoài.

Đổi mới phương thức hoạt động và chuyển đổi số: Khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên, mạng lưới chuyên gia; ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm vào quản trị Hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu được bầu vào Ban Thường vụ Hội Luật gia khóa XV. Ảnh: Đ.H

Bầu Ban Chấp hành khóa XV và khen thưởng cấp Nhà nước

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV gồm 58 đồng chí và Ban Thường vụ gồm 18 đồng chí. Ông Nguyễn Khánh Ngọc tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội cùng 6 Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2026-2031.

Dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bà Bùi Thị Minh Hoài đã trao tặng các phần thưởng cao quý:

Huân chương Độc lập hạng Nhì: Trao cho ông Nguyễn Văn Quyền - nguyên Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Huân chương Độc lập hạng Ba: Trao cho ông Trần Công Phàm - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Huân chương Lao động hạng Ba: Trao cho Viện Pháp lý và Kinh doanh quốc tế và ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.