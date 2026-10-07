Ông Nguyễn Khánh Ngọc tái cử Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XV

Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XV phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 7/10, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031 bước vào phiên chính thức.

Theo đó, thực hiện chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031, ngay sau khi được Đại hội bầu, Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV đã tiến hành phiên họp thứ Nhất. Ban Chấp hành khóa XV đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội và Ban Kiểm tra Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, theo đúng quy định của Điều lệ Hội.

Ban Chấp hành đã bầu ông Nguyễn Khánh Ngọc giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XV và 6 Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XV cho biết được Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV tín nhiệm bầu giữ trọng trách Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân ông.

Thay mặt tập thể Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc cảm ơn Đại hội đã tin tưởng lựa chọn và giao cho Ban chấp hành trách nhiệm lãnh đạo công tác Hội trong nhiệm kỳ 2026-2031 với những kỳ vọng của một giai đoạn phát triển mới./.