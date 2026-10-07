Ông Nguyễn Khánh Ngọc giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Sáng 7/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến dự và chỉ đạo đại hội.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đến dự đại hội. Ảnh: Hữu Thắng.

Về phía lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có: Ông Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam; ông Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; ông Lê Thành Long, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ.

Đại hội còn có sự tham dự của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành: Quốc hội; Bộ Tư pháp; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Bộ Công an; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; Văn phòng Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Bộ Nội vụ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Hội Cựu Công an nhân dân; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Khuyến học Việt Nam và các ban tham mưu giúp việc của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, khẳng định hơn 71 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các thế hệ luật gia Việt Nam đã gắn bó với vận mệnh của dân tộc.

Từ đấu tranh pháp lý bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước đến tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, Hội luôn tìm thấy sứ mệnh và sức mạnh của mình trong sự nghiệp chung của đất nước.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Hữu Thắng.

Nhấn mạnh cả nước đang quyết tâm triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng với khát vọng phát triển mạnh mẽ; yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, cùng nhiều định hướng chiến lược trong đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế mở ra một không gian rộng lớn hơn cho giới luật gia Việt Nam.

Những vấn đề pháp lý mới của kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh, không gian mạng, không gian tầm thấp và nhiều vấn đề an ninh phi truyền thống khác đặt ra những yêu cầu ngày càng cao về kiến thức, năng lực, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp.

Hội Luật gia Việt Nam xác định đây là giai đoạn phát triển đặc biệt quan trọng của đất nước và của Hội.

"Để không bị bỏ lại phía sau và để đồng hành, sẵn sàng đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước thì không thể "đứng yên", không thể giữ nguyên tư duy và cách làm cũ khi bối cảnh, tình hình và yêu cầu đã có nhiều thay đổi lớn", Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc nói.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Hữu Thắng.

Đồng thời yêu cầu, các cấp Hội cần tự đổi mới để thích nghi, tổ chức tốt hơn, phát huy tối đa nguồn lực, nhất là hơn 100 nghìn hội viên, tạo điều kiện để hội viên thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình, chủ động tìm đến những vấn đề mà đất nước, người dân và doanh nghiệp cần giải quyết, và quan trọng hơn là quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, kể cả các nhiệm vụ khó, yêu cầu cao với sản phẩm cụ thể, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ mở ra những cơ hội mới, mà còn đặt ra đòi hỏi cao hơn đối với hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam - Hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và là thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là tổ chức có vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng thể chế và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

"Tôi đề nghị Hội cần thống nhất một định hướng xuyên suốt trong nhiệm kỳ mới là: Các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam quyết tâm nêu cao tinh thần phụng sự nhân dân, thể hiện mạnh mẽ khát vọng cống hiến, đồng hành cùng sự phát triển của dân tộc; lấy hiệu quả phục vụ và niềm tin của nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức hội.

Tích cực đưa pháp luật, tri thức pháp lý đến gần hơn với nhân dân, đồng thời phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân trong quá trình tham gia xây dựng và thực thi pháp luật", bà Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bà Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, Hội Luật gia Việt Nam cần phát huy tối đa tiềm năng, trí tuệ của các hội viên và chuyên gia giàu kinh nghiệm pháp luật, trở thành địa chỉ tin cậy về chuyên môn pháp lý, đóng góp ngày càng rõ nét vào quá trình tham gia xây dựng pháp luật, giám sát, phản biện, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Đặc biệt, Hội cần tiếp tục bám sát Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; chủ động tham gia từ sớm, ngay từ khâu nhận diện vấn đề để kịp thời đề xuất xây dựng chính sách; đồng thời quan tâm nhiều hơn đến công tác tham gia thực thi pháp luật.

Thông qua công tác tư vấn pháp luật, hòa giải, tiếp công dân, hỗ trợ doanh nghiệp…, các cấp Hội phải xác định chính xác những điểm nghẽn, khoảng trống pháp lý, các quy định thiếu khả thi để kịp thời kiến nghị, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hữu Thắng.

Cùng đó, các hoạt động của hội cần hướng mạnh về cơ sở, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Hoạt động của hội phải chủ động hướng tới phòng ngừa vi phạm, tháo gỡ mâu thuẫn từ sớm, từ cơ sở.

Đặc biệt, cần chú trọng tổ chức các hoạt động thiết thực cho người nghèo, người có công, đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, phụ nữ, trẻ em và các nhóm yếu thế; không để người dân vì thiếu hiểu biết pháp luật hoặc thiếu điều kiện tiếp cận dịch vụ pháp lý mà không bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng của mình.

“Tổ chức hội cần phấn đấu trở thành “điểm kết nối pháp lý gần dân nhất”: luôn sẵn sàng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân, cung cấp thông tin ban đầu, hướng dẫn đúng địa chỉ, tham gia hòa giải và kịp thời phản ánh những bất cập từ cơ sở tới cơ quan có thẩm quyền”, Chủ tịch Bùi Thị Minh Hoài nêu.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV. Ảnh: Hữu Thắng.

Đồng thời, nâng cao chất lượng đối ngoại nhân dân về pháp luật và năng lực hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc; đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và phương thức hoạt động; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của hội viên; đẩy mạnh chuyển đổi số và đảm bảo nguồn lực phát triển bền vững.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và sự thống nhất cao, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu 60 người tham gia Ban chấp hành Hội. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV đã tiến hành phiên họp thứ nhất.

Ban Chấp hành khóa XV cũng đã bầu Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội và Ban Kiểm tra Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031, theo đúng quy định của Điều lệ Hội.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hữu Thắng.

Ban Chấp hành đã bầu 18 người vào Ban Thường vụ Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031. Ông Nguyễn Khánh Ngọc được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XV; 6 người được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031; 5 người được bầu vào Ban Kiểm tra Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Khánh Ngọc bày tỏ được Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV tín nhiệm bầu giữ trọng trách Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam là niềm vinh dự lớn đối với cá nhân ông.

Thay mặt tập thể Ban Chấp hành Hội Luật gia Việt Nam khóa XV, Chủ tịch Nguyễn Khánh Ngọc cảm ơn Đại hội đã tin tưởng lựa chọn và giao cho Ban chấp hành trách nhiệm lãnh đạo công tác Hội trong nhiệm kỳ 2026 – 2031 với những kỳ vọng của một giai đoạn phát triển mới.

Bà Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Khánh Ngọc - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp và trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Viện Khoa học pháp lý và Kinh doanh quốc tế (Hội Luật gia Việt Nam). Ảnh: Hữu Thắng.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc cho biết sẽ cùng các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội xây dựng các cơ quan lãnh đạo Hội thật sự đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, làm việc hiệu quả, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích chung, xứng đáng với kỳ vọng của Đại hội và toàn thể cán bộ, hội viên.

Cá nhân ông và cả tập thể Ban chấp hành Hội khóa XV cam kết nỗ lực, cố gắng hết mình vì sự phát triển của Hội trong giai đoạn tới đây và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan, tổ chức và địa phương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Quyền - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam các khóa XII, XIII và Huân chương Độc lập hạng Ba cho ông Trần Công Phàn - Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam các khóa XII, XIII, XIV. Ảnh: Hữu Thắng.

Đồng thời, ông mong mỗi Ủy viên Ban Chấp hành khóa XV sẽ cùng chia sẻ trách nhiệm, phát huy vai trò của mình trong tập thể Ban Chấp hành và tại tổ chức Hội của mình; cán bộ, hội viên cả nước nhiệt tình đồng hành, giám sát công việc và đóng góp thẳng thắn ý kiến xây dựng để cá nhân ông Nguyễn Khánh Ngọc và Ban Chấp hành có điều chỉnh kịp thời và hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ.