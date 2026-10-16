Sáng ngày 16/10/2026, Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ. Ông Phan Thăng An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Cụ thể, tiếp nhận vào làm công chức đối với ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng.

Đồng thời điều động ông Trương Thế Vinh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đến công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ; điều động ông Lê Hải Định, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh đến công tác tại Sở Xây dựng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ông Nguyễn Huy Hoàng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng Cao Bằng

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An chúc mừng các cán bộ được trao tặng Kỷ niệm chương và được bổ nhiệm giữ chức vụ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhấn mạnh việc điều động, bổ nhiệm cán bộ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh, đồng thời ghi nhận quá trình phấn đấu, năng lực, kinh nghiệm và những đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cán bộ trên cương vị mới nhanh chóng tiếp cận công việc, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm. Nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực trạng của ngành, lĩnh vực phụ trách; nhận diện rõ những việc đang chậm, những vấn đề còn vướng mắc để tập trung giải quyết. Ông lưu ý mỗi nhiệm vụ phải rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả, không để công việc gián đoạn do thay đổi nhân sự.

Cùng với đó, cần đổi mới tư duy và phương pháp làm việc; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất; tăng cường phối hợp, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Những việc thuộc thẩm quyền phải quyết đoán xử lý; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo, đề xuất phương án giải quyết.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lấy chất lượng tham mưu, hiệu quả thực hiện và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Giữ vững phẩm chất, kỷ luật, kỷ cương; xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm.

Người đứng đầu phải gương mẫu, công tâm, biết phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, khuyến khích đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong thực thi công vụ.

Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng tặng hoa chúc mừng các cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động, luân chuyển và giao nhiệm vụ mới.

Thay mặt các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc Sở Xây dựng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An.

Trên cương vị mới, các cán bộ vừa được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cam kết chủ động đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, điều hành; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, kiện toàn quy trình nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm; tăng cường phối hợp liên ngành, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời tham mưu, giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Đồng thời, tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.