Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười vừa ký Quyết định số 4519/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo quyết định, ông Nguyễn Hồng Hải làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Khi Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, ông Hải thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, điều hành công việc chung của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải được giao theo dõi, chỉ đạo các giải pháp bảo đảm mục tiêu tăng trưởng "2 con số" năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030. Đồng thời, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Hải làm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng.

Trong lĩnh vực kinh tế, ông Hải phụ trách công nghiệp, thương mại, năng lượng, khoáng sản, khu kinh tế, khu và cụm công nghiệp. Ông cũng theo dõi các lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị, giao thông và hạ tầng.

Đối với đầu tư, ông Hải được giao theo dõi các dự án PPP, dự án đầu tư công và đầu tư ngoài ngân sách thuộc lĩnh vực phụ trách. Ông trực tiếp xem xét, ký các văn bản thuộc thẩm quyền theo phân công.