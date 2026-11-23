Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank,UPCoM: PCB) vừa bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam, Thành viên HĐQT, giữ chức Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 21/11/2026. Trước đó, ông Nam từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc ngân hàng này từ tháng 11/2016.

Theo thông báo ngày 20/11, thời hạn bổ nhiệm ông Nam kéo dài cho đến khi có quyết định thay thế.

Ông Nguyễn Hoàng Nam sinh năm 1975, có trình độ cử nhân Luật kinh tế tại Đại học Luật Hà Nội và cử nhân Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Theo hồ sơ công bố thông tin của PVcomBank, ông Nam từng công tác tại Tổng Công ty Khai thác Cảng hàng không miền Bắc giai đoạn 1997 - 2006, sau đó làm việc tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) từ năm 2006 đến năm 2009.

PVcomBank bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Nam giữ chức Quyền Tổng Giám đốc. Ảnh: PVcomBank

Giai đoạn 2009 - 2013, ông công tác tại Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC), đảm nhiệm các vị trí tại Ban Tín dụng và Ban Chiến lược.

Tháng 10/2013, ông Nam gia nhập PVcomBank với vai trò Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Quản trị rủi ro kiêm Trưởng ban Chiến lược. Sau đó, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực, Giám đốc Khối Quản trị rủi ro.

Ngày 30/6/2016, ông được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc PVcomBank. Đến ngày 21/11/2016, ông chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc. Từ tháng 7/2017, ông kiêm nhiệm chức Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc ngân hàng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý 3/2026, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 1.877,7 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của ngân hàng giảm 29,8%, lợi nhuận trước dự phòng giảm 56,5%. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 89,6%, góp phần hỗ trợ lợi nhuận trước thuế tăng trưởng trong kỳ.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu PCB kết phiên 23/11 ở mức 8.900 đồng/cổ phiếu, tăng 100 đồng, tương ứng 1,12% so với phiên trước. Trong khoảng thời gian từ ngày 28/10 đến 23/11, thị giá cổ phiếu dao động trong vùng 8.500 - 9.400 đồng/cổ phiếu, với các phiên tăng giảm xen kẽ.