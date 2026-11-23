Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank - Mã: PCB) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao. Cụ thể, ông Nguyễn Hoàng Nam - Thành viên HĐQT PVcomBank - được bổ nhiệm giữ chức Quyền Tổng Giám đốc ngân hàng từ ngày 21/11/2026. Thời hạn bổ nhiệm kéo dài cho đến khi có quyết định thay thế.

ÔngNguyễn Hoàng Nam làm Quyền Tổng Giám đốc PVcomBank từ 21/11/2026. (Ảnh: PVcomBank).

Ông Nguyễn Hoàng Nam, sinh năm 1975, từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc thường trực và Quyền Tổng Giám đốc PVcomBank.

Trước đó, tại Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (tiền thân của PVcomBank hiện nay), ông đảm nhiệm nhiều vị trí như Trưởng Ban Chiến lược và Đổi mới doanh nghiệp, Giám đốc Trung tâm Giao dịch Hội sở, Giám đốc Ban Tín dụng. Ông cũng từng giữ các chức danh quản lý tại Techcombank và Tổng công ty Khai thác cảng Hàng không miền Bắc.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất gần 1.878 tỷ đồng, tăng 35,2% so với cùng kỳ. Riêng quý III, lợi nhuận trước thuế đạt 855 tỷ đồng, tăng 48,4%.