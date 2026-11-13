Ông Nguyễn Hoàng Huy tiếp tục giữ chức Giám đốc Trung tâm Y tế Châu Phú

Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Chung Tấn Thịnh trao quyết định cho ông Nguyễn Hoàng Huy.

Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang Chung Tấn Thịnh ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Hoàng Huy trong công tác quản lý, điều hành đơn vị, nhất là đẩy mạnh chuyển đổi số và triển khai bệnh án điện tử.

Nhờ ứng dụng công nghệ tại Trung tâm Y tế Châu Phú, thời gian tiếp nhận thông tin người bệnh giảm từ 30 phút xuống khoảng 30 giây; tổng thời gian khám bệnh khép kín giảm từ gần 4 giờ xuống còn 1 giờ 22 phút.

Ông Chung Tấn Thịnh đề nghị ông Nguyễn Hoàng Huy tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, đoàn kết tập thể, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân.