CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã: VDS) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Hiếu. Theo đó, ngày 20/11, ông Hiếu gửi đơn xin thôi giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2026 vì lý do cá nhân.

Ông Nguyễn Hiếu sinh năm 1973, có bằng thạc sĩ kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Công nghệ Curtin (Australia). Ông gia nhập Chứng khoán Rồng Việt năm 2006, giữ chức Phó Tổng giám đốc giai đoạn 2006 - 2012 và Tổng giám đốc giai đoạn 2012 - 2021. Trong thời gian làm Tổng giám đốc, ông được bầu vào HĐQT Rồng Việt vào tháng 3/2014.

Trước khi gia nhập VDSC, ông Hiếu từng làm việc tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã: CTG) và CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC, mã: HCM). Ông cũng từng là Thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã: EIB) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông được bầu vào HĐQT Eximbank tháng 2/2022 và gửi đơn xin từ nhiệm vào tháng 4/2023.

Ông Nguyễn Hiếu xin từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Chứng khoán Rồng Việt. Ảnh: VDSC

Sau khi ông Hiếu từ nhiệm, HĐQT Rồng Việt sẽ còn lại 7 thành viên, trong đó ông Nguyễn Miên Tuấn giữ chức Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Thu Huyền là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VDSC. Ba thành viên không điều hành gồm ông Nguyễn Thúc Vinh, ông Nguyễn Chí Trung và ông Phạm Hữu Luân. Hai thành viên độc lập là bà Hoàng Hải Anh và ông Trần Nam Trung.

Tại diễn biến liên quan, HĐQT Chứng khoán Rồng Việt vừa thông qua phương án phát hành 27,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận thêm một cổ phiếu mới. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 272 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành trong khoảng từ quý 4/2026 đến quý 1/2027. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Cùng với việc thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, Chứng khoán Rồng Việt quyết định dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026, đồng thời dừng đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong đợt một của phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua trước đó.

Theo phương án ban đầu, VDSC dự kiến phát hành tối đa 178 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 2.720 tỷ đồng lên 4.500 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh tại VDSC, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của Rồng Việt đạt gần 646 tỷ đồng, giảm khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Công ty lỗ trước thuế hơn 81 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 318 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, dư nợ cho vay của công ty đạt khoảng 3.772 tỷ đồng, giảm 12% so với cuối quý trước. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) đạt 3.708 tỷ đồng.

Năm 2026, Chứng khoán Rồng Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu gần 1.319 tỷ đồng. Sau 9 tháng, công ty đã thực hiện khoảng 49% kế hoạch doanh thu cả năm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VDS đóng cửa phiên 20/11 ở mức 9.250 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường khoảng 2.768 tỷ đồng. So với đầu năm, thị giá VDS đã giảm gần 40%.