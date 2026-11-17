Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành thông báo về kết luận của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc về đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 107 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế.

Ông Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các cơ quan, đơn vị và đầu mối được giao nhiệm vụ, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày 30/11 là hoàn thiện dữ liệu và sản phẩm đã được kiểm chứng, xác định rõ nội dung còn phải hoàn thiện, xử lý bất cập gắn với trách nhiệm cụ thể và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 có căn cứ, có lộ trình khả thi.

Trong đó, Trưởng ban Tổ chức Trung ương lưu ý hoàn thiện khung danh mục tham chiếu về nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và vị trí việc làm, gắn với bản mô tả công việc, khung năng lực. Khung danh mục này phục vụ đối chiếu, thống nhất cách gọi và liên kết dữ liệu; không thay thế danh mục vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không mặc nhiên là định mức biên chế.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì phiên họp về đánh giá kết quả bước đầu thực hiện Kết luận số 107, ngày 16/11. Ảnh: Cổng TTĐT ĐCS

"Kiên quyết khắc phục tình trạng mô tả chung chung, trùng lặp. Tránh chia nhỏ công việc để tạo thêm vị trí việc làm không có căn cứ nhằm duy trì biên chế hiện có", Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt.

Thông qua rà soát vị trí việc làm, các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục những bất cập về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, thủ tục, quy trình, dữ liệu và hệ thống văn bản.

Kết luận của Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng giao nhiệm vụ rà soát, xử lý theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý những nhiệm vụ phân cấp chưa trọn vẹn, còn giao thoa, chồng chéo, phải xin ý kiến, thẩm định qua nhiều cấp hoặc chưa bảo đảm điều kiện thực hiện, nhất là ở cấp xã; kiên quyết cắt giảm khâu trung gian không cần thiết, đồng thời bảo đảm yêu cầu kiểm tra, giám sát theo quy định.

Không tăng, giảm biên chế một cách cơ học theo số vị trí kê khai

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, việc lấy kết quả rà soát vị trí việc làm làm cơ sở cơ cấu lại đội ngũ, nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Lượng hóa tác động của phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tự chủ và xã hội hóa đến khối lượng công việc, cơ cấu vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực; xác định rõ công việc được cắt giảm, chuyển giao và phát sinh mới.

Trên cơ sở phân định nhiệm vụ, vị trí việc làm tương đồng, dùng chung và đặc thù, chủ động sắp xếp, bố trí lại, điều chuyển, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng hiệu quả nhân lực hiện có.

Việc xác định nhu cầu biên chế phải căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng công việc đã kiểm chứng, thời gian thực hiện, định mức, yêu cầu bố trí theo chức danh và điều kiện đặc thù, theo phương pháp phù hợp với tính chất công việc; đồng thời đối chiếu thực tế quản lý, sử dụng biên chế được giao và khả năng cơ cấu lại nhân lực hiện có; không tăng, giảm biên chế một cách cơ học theo số vị trí kê khai, số đầu mối tổ chức hoặc tỷ lệ số hóa.

Ông Nguyễn Duy Ngọc lưu ý phân biệt rõ nhu cầu nhân lực tính toán, số người dự kiến bố trí và biên chế đề nghị; giải trình chênh lệch với biên chế được giao, số người có mặt. Lộ trình từng năm cần được xác định, gắn với thời điểm thực hiện các giải pháp; không tính trùng tác động trên cùng một công việc.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng và sản phẩm cụ thể, kết luận của Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề ra mốc thời gian trước 10 giờ ngày 20/11, hoàn thiện, xác nhận dữ liệu nhiệm vụ, công việc, sản phẩm, vị trí việc làm và nhu cầu nhân lực của từng cơ quan, địa phương; hoàn thiện khung danh mục tham chiếu dự kiến và danh mục văn bản, công đoạn cần xử lý.

Trước ngày 25/11, các cơ quan, đơn vị hoàn thành rà soát, thẩm định và tổng hợp phương án giao biên chế toàn hệ thống trên cơ sở dữ liệu đã được kiểm chứng, xác nhận.

Trước ngày 30/11, các cơ quan, đơn vị hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền và phương án biên chế từng năm giai đoạn 2027 - 2031. Nội dung chưa đủ căn cứ phải lập danh sách riêng, nêu rõ vướng mắc, trách nhiệm và thời hạn hoàn thiện; không đưa số liệu chưa được kiểm chứng vào phương án chính thức.