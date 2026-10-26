Ông Nguyễn Duy Ngọc nói về áp dụng khoa học kỹ thuật để xử lý vi phạm hành chính

Về áp dụng biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật để phát hiện, xử lý vi phạm, đồng tình với quan điểm của cơ quan soạn thảo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho rằng hiện nay đã có đủ điều kiện để triển khai. Tuy nhiên, ông đề nghị cần có hướng dẫn thật rõ để quy định đi vào cuộc sống.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc phát biểu

Dẫn chứng trong giao thông, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá, biển báo, biển chỉ dẫn, biển tốc độ… phải cụ thể, rõ ràng để người điều khiển phương tiện dễ hiểu, dễ chấp hành.

Ông dẫn chứng thêm trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, nếu vi phạm ở điểm đầu về đến Hà Nội mới biết vi phạm mà phải quay lại nơi vi phạm để nộp phạt thì "quá là khó khăn". Vì vậy, cùng với áp dụng khoa học kỹ thuật phải đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình chấp hành xử lý vi phạm để "không bỏ lọt vi phạm, không làm mất nhiều thời gian của người chịu sự điều chỉnh".

Góp ý vào dự án Luật An ninh dữ liệu và Luật Định danh và xác thực điện tử, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhìn nhận “trước đây ai nắm nhiều thông tin thì người đó làm chủ tình hình nhưng ngày nay, ai có nhiều dữ liệu thì người đó chủ động”.

Dữ liệu gắn với từng cá nhân chứ không chỉ của Nhà nước hay tập thể. Ông phân tích càng sử dụng nhiều thì kho dữ liệu cá nhân càng lớn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhắc lại bài học khi chưa xác thực thuê bao di động thì tình trạng sim rác, tin nhắn rác “rất khủng khiếp”; khi chưa áp dụng sinh trắc học, lừa đảo bằng giọng nói, hình ảnh rất phức tạp.

Theo ông, việc xác thực, định danh điện tử trở thành bước tiến của khoa học - công nghệ, chuyển đổi số. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho rằng dữ liệu phát triển mạnh sẽ đặt ra vấn đề về quyền đối với dữ liệu, bảo vệ, chuyển dịch dữ liệu trong nước và ngoài nước, quản lý và sử dụng dữ liệu.

Từ đó, ông đề nghị dự thảo phải làm rõ thuật ngữ, điều luật phải dễ hiểu, gọn, rõ; cách thức thực hiện, từ quản lý dữ liệu cá nhân đến bảo mật, giao dịch dữ liệu, cùng các quy trình, biện pháp giải quyết phải dễ thực hiện, từ đó phát huy hiệu quả xác thực, định danh. Việc này cũng hạn chế tối đa tội phạm trong lĩnh vực này.

Cần đánh giá toàn diện biện pháp cưỡng chế

Phát biểu góp ý Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, luật hiện hành quy định thời hiệu xử phạt 2 năm.

Trong dự thảo luật đề xuất mở rộng một số trường hợp, lĩnh vực và nâng thời hiệu lên 3 năm với: chứng khoán, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông đường bộ, dầu khí, hoạt động khoáng sản, quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí...

Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: Media QH

Bộ trưởng cho rằng việc kéo dài thời hiệu sẽ tạo điều kiện cho cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xác minh và xử lý hành vi vi phạm, hạn chế tình trạng hết thời hiệu xử phạt mà không xử phạt được, nhất là trong một số lĩnh vực phức tạp, hành vi che giấu tinh vi.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng nhìn nhận việc kéo dài thời hiệu sẽ dẫn đến vi phạm xử lý không kịp thời và phần nào đó liên quan đến trách nhiệm của cơ quan nhà nước. Hơn nữa, Bộ trưởng phân tích trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ và mọi thứ được lưu trữ, quản lý bằng dữ liệu thì không có lý do gì để nói rằng chưa thể xử lý vi phạm hành chính.

Với áp dụng biện pháp cưỡng chế, trong đó có ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số, Bộ trưởng đề nghị rà soát, đánh giá đúng nguyên nhân chưa thi hành quyết định xử phạt dẫn đến phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế này, bảo đảm biện pháp lựa chọn thực sự phù hợp và hiệu quả để khắc phục.

Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật đã lưu ý với đề xuất hạn chế giao dịch, ngừng cung cấp các dịch vụ thiết yếu phải làm rõ căn cứ pháp lý, tính cần thiết, tính tương xứng với mức độ vi phạm, quyền khiếu nại và cơ chế khắc phục hiệu quả, bảo vệ quyền của người không có hành vi vi phạm nhưng bị ảnh hưởng bởi biện pháp cưỡng chế.

Những biện pháp trên tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, vì vậy ông đề nghị làm rõ mối liên hệ giữa biện pháp được áp dụng với nghĩa vụ phải thi hành ngay trong quyết định xử phạt. Nếu mục đích nhằm buộc cá nhân, tổ chức chấp hành quyết định xử phạt thì phải đánh giá khả năng thực tế của biện pháp trong việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đó.

"Ngừng cung cấp dịch vụ đối với một doanh nghiệp để buộc thi hành nghĩa vụ phạt tiền thì chắc chắn biện pháp ngừng cung cấp dịch vụ internet sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp", Bộ trưởng cho rằng phải hết sức cân nhắc và có đánh giá toàn diện.

Biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế cần áp dụng hiệu quả nhưng không ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của bên thứ ba.

Trần Thường