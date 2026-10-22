Ông Nguyễn Đức Thụy chuẩn bị gì cho hành trình tranh cử Chủ tịch VFF

Chia sẻ về việc nhận được sự tín nhiệm cao từ các tổ chức thành viên, ông Nguyễn Đức Thụy bày tỏ sự trân trọng khi được các tổ chức thành viên gửi gắm những kỳ vọng cụ thể: các câu lạc bộ có điều kiện phát triển ổn định, các địa phương được tiếp sức, người làm nghề được chăm lo và bóng đá Việt Nam tiến xa hơn.

Với mong muốn cụ thể hóa thành các mục tiêu, giải pháp khả thi, huy động nguồn lực và tạo sự đồng thuận để phát triển bóng đá Việt Nam, ông bầu dành nhiều nhiệt huyết cho bóng đá Việt Nam đã xây dựng một chương trình hành động bám sát chủ trương, định hướng phát triển thể thao của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan quản lý, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kết nối nguồn lực, hướng tới nền tài chính bền vững

Trong quá trình trao đổi về định hướng phát triển bóng đá, ông Nguyễn Đức Thụy cho biết, thường xuyên trao đổi với tỷ phú Phạm Nhật Vượng và nhận được sự ủng hộ, đồng hành lớn từ ông Vượng cùng nhiều ông bầu có uy tín của bóng đá Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Thụy tại lễ trao thưởng Huấn luyện viên trưởng và cầu thủ vô địch tại AFF Cup

Trong chương trình hành động, ông Thuỵ đặt mục tiêu: Từ năm 2027, huy động nguồn lực xã hội hóa và phát triển nguồn thu từ tài trợ, hợp tác doanh nghiệp, thương quyền, nội dung số và dịch vụ bóng đá, đạt 600 - 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Toàn bộ nguồn lực huy động phải được quản lý, phân bổ và sử dụng đúng mục đích, công khai, minh bạch, bảo đảm hiệu quả; được kiểm toán bởi Big 4 và chịu sự giám sát của các thành viên.

Chương trình cũng hướng tới mở rộng hợp tác để thường xuyên mời các câu lạc bộ hàng đầu thế giới sang Việt Nam thi đấu, giao lưu, đào tạo; phối hợp nghiên cứu đăng cai những giải đấu châu lục, thế giới phù hợp với điều kiện và tiêu chuẩn tổ chức. Các hoạt động hợp tác tạo cơ hội cọ xát cho cầu thủ, nâng cao năng lực đội ngũ trong nước, giúp người hâm mộ tiếp cận bóng đá đỉnh cao và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế thể thao.

Cam kết không sử dụng ngân sách, tăng hỗ trợ cho CLB và liên đoàn địa phương

Ông Nguyễn Đức Thụy cam kết từ năm 2027 bảo đảm 100% kinh phí hoạt động, phát triển bóng đá thuộc trách nhiệm VFF bằng nguồn xã hội hóa và nguồn thu tự tạo, không sử dụng ngân sách nhà nước. Đề xuất dành khoản ngân sách cấp hằng năm cho các nhiệm vụ bóng đá để ưu tiên đầu tư cho các môn thể thao có khả năng cạnh tranh huy chương ASIAD và Olympic.

Từ năm 2027, chương trình hướng tới mục tiêu hỗ trợ 2 - 3 tỷ đồng mỗi năm cho mỗi liên đoàn địa phương đủ điều kiện; phối hợp xây dựng gói hỗ trợ 3 tỷ đồng cho mỗi CLB V- League, 2 tỷ đồng cho mỗi CLB hạng Nhất và 2 tỷ đồng cho mỗi CLB bóng đá nữ mỗi mùa. Chương trình cũng dự kiến có các hình thức hỗ trợ, đồng hành phù hợp với các đội futsal, bóng đá bãi biển và phong trào học sinh, sinh viên… Các mức hỗ trợ sẽ được cụ thể hóa trong kế hoạch tài chính, có nguồn bảo đảm, tiêu chí công khai và tiến độ giải ngân rõ ràng.

Tăng số đội thi đấu V-League, tạo nhiều cơ hội cho các cầu thủ

Chương trình của ông Thuỵ cũng đề xuất, từ năm 2027, VFF phối hợp với VPF, các CLB và chuyên gia nghiên cứu quy mô giải phù hợp, trong đó có phương án V.League 16 - 18 đội, hạng Nhất 18 - 20 đội, căn cứ số lượng các CLB đủ chuẩn, tài chính, chất lượng cầu thủ, sân bãi. Mục tiêu là tạo thêm môi trường thi đấu chất lượng, giúp câu lạc bộ hoạt động bền vững và cầu thủ có cơ hội trưởng thành; quy mô cụ thể phải phục vụ các mục tiêu đó.

Đối với bóng đá nữ, định hướng là phát triển 8-10 đội bền vững, khuyến khích CLB V.League thành lập, liên kết hoặc bảo trợ đội nữ. Futsal, bóng đá bãi biển, bóng đá sinh viên và học đường cần chương trình phù hợp. Các học viện, trường học, CLB và địa phương cần được kết nối để cầu thủ được thi đấu, học văn hóa, chăm sóc sức khỏe và phát triển liên tục. Khát vọng World Cup phải được chuẩn bị từ từng thế hệ.

Gia tăng sự hiện diện của người Việt trong bóng đá quốc tế

Chương trình đặt mục tiêu nâng tầm vị thế Việt Nam bằng năng lực và đóng góp thực chất. Từ năm 2027, dự kiến đào tạo thêm ít nhất 20 cán bộ chất lượng cao/năm; phấn đấu có nhiều nhân sự Việt Nam được làm việc thường xuyên tại AFF, AFC, FIFA.

Đầu tư chuyên sâu cho khoảng 10–20 trọng tài, trợ lý triển vọng để có thêm người được tín nhiệm điều hành các trận đấu quan trọng ở châu Á. Đồng thời, chuẩn bị nhân sự có đủ uy tín, năng lực cạnh tranh vị trí Chủ tịch AFF, Phó Chủ tịch AFC, thành viên Hội đồng FIFA khi có kỳ bầu cử phù hợp.

Đánh giá cam kết bằng kết quả thực tế

Ông Nguyễn Đức Thụy cho biết, tất cả các cam kết nêu ra trong chương trình sẽ được kiểm nghiệm bằng kết quả cụ thể. Nếu được tín nhiệm, ông sẽ cùng BCH công khai mục tiêu, tiến độ và kết quả để thành viên giám sát; những nội dung chậm tiến độ cũng được chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm và hướng xử lý.

Đích đến vào cuối nhiệm kỳ là các câu lạc bộ vững hơn, người làm nghề được chăm lo tốt hơn, công tác đào tạo trẻ có chất lượng hơn và đội tuyển có thêm sức cạnh tranh. Giá trị để lại là một nền tài chính đủ vững, một đội ngũ đủ giỏi và những thế hệ cầu thủ được chuẩn bị tốt, để bóng đá Việt Nam đi xa bằng chính thực lực của mình.