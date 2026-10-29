Ông Nguyễn Đức Tài gọi đầu tư vào DMX là quyết định ‘dũng cảm’, kỳ vọng giá trị có thể nhân 5 lần

Tại ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (Mã: DMX) ngày 29/10, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài dành phần đáng kể trong bài phát biểu và phiên thảo luận để nói về cổ phiếu sau gần ba tháng doanh nghiệp lên sàn.

Mở đầu phần chia sẻ, ông Tài cảm ơn các cổ đông đã tham gia đợt IPO Điện Máy Xanh trong bối cảnh thị trường chứng khoán không thuận lợi.

“Quý cổ đông đã dũng cảm dùng tiền của mình để đầu tư vào Điện Máy Xanh, đối với tôi đó là một quyết định rất dũng cảm”, ông nói.

Theo Chủ tịch Điện Máy Xanh, ban lãnh đạo sẽ nỗ lực tăng trưởng doanh nghiệp và không phụ kỳ vọng của những cổ đông đã đặt vốn vào công ty.

Nhắc đến kế hoạch kinh doanh trong những năm tới, ông Tài cho rằng mục tiêu tăng lợi nhuận ba lần là một nỗ lực lớn nhưng tin doanh nghiệp có thể thực hiện.

“Khi nghe trình bày về việc tăng lợi nhuận ba lần trong thời gian sắp tới, tôi thấy đây là một nỗ lực rất lớn và tôi tin nó sẽ được thực hiện”, ông Tài nói.

Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Điện Máy Xanh, chia sẻ tại đại hội. (Ảnh: Điện Máy Xanh).

Theo ông, trong kịch bản thị trường chứng khoán khởi sắc trở lại, kết hợp với tăng trưởng lợi nhuận của Điện Máy Xanh, giá trị khoản đầu tư của cổ đông có thể gia tăng đáng kể.

“Tôi tin trong 5 năm thì khoản đầu tư của quý vị có thể được nhân lên đến năm lần”, Chủ tịch Điện Máy Xanh chia sẻ.

Trước đó, Tổng Giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em cho biết sau 9 tháng, Điện Máy Xanh ghi nhận lợi nhuận sau thuế 7.701 tỷ đồng, vượt kế hoạch cả năm 7.350 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2026 đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 83% so với năm trước.

Xa hơn, Điện Máy Xanh đặt mục tiêu đến năm 2030 nhân đôi doanh thu và nhân ba lợi nhuận sau thuế trong chu kỳ 5 năm.

Giải bài toán tăng thanh khoản cổ phiếu

Thanh khoản cổ phiếu DMX cũng là một trong những vấn đề được cổ đông đặt câu hỏi trực tiếp với ban lãnh đạo.

Theo câu hỏi gửi tới đại hội, trong 7 phiên gần nhất, khối lượng giao dịch bình quân của DMX chỉ hơn 100.000 cổ phiếu mỗi phiên, tương ứng giá trị hơn 8 tỷ đồng một phiên.

Ông Nguyễn Đức Tài giao lưu với cổ đông/khách mời. (Ảnh: Điện Máy Xanh).

Ông Nguyễn Đức Tài cho rằng thanh khoản thấp hiện nay trước hết đến từ lượng cổ phiếu thực tế được đưa ra bên ngoài còn hạn chế.

Đợt IPO vừa qua mới đưa khoảng 15% cổ phần Điện Máy Xanh ra bên ngoài, trong khi số lượng cổ đông hiện chưa tới 4.000 người. Theo ông Tài, đây là tình trạng không bất thường đối với một doanh nghiệp mới niêm yết.

Ông dẫn lại giai đoạn MWG mới lên sàn khi thanh khoản cũng ở mức thấp, trước khi số lượng cổ đông và lượng cổ phiếu lưu hành tăng dần theo thời gian.

Theo Chủ tịch Điện Máy Xanh, doanh nghiệp chắc chắn sẽ không sử dụng các biện pháp tạo thanh khoản giả tạo mà hướng đến tăng thực chất lượng cổ phiếu lưu hành và số lượng cổ đông.

Một khả năng được ông đưa ra là thay đổi cơ cấu chi trả cổ tức trong tương lai. Chẳng hạn, thay vì toàn bộ phần lợi nhuận phân phối cho cổ đông được thanh toán bằng tiền mặt, công ty có thể chia một phần bằng tiền và phần còn lại bằng cổ phiếu.

Cách này sẽ giúp số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên theo thời gian.

Một hướng khác là tăng tỷ lệ cổ phần Điện Máy Xanh được đưa ra bên ngoài. Theo ông Tài, mức khoảng 15% hiện nay có thể được cân nhắc nâng lên 20–25% trong tương lai.

Tuy nhiên, việc đưa thêm cổ phần Điện Máy Xanh ra đại chúng còn thuộc thẩm quyền xem xét của HĐQT và ĐHĐCĐ.

“Dù có nỗ lực thì chúng ta cũng phải mất vài năm cho việc này, để bước qua giai đoạn ban đầu”, ông Tài nói.

ĐHĐCĐ bất thường cũng đã thông qua chính sách cổ tức tiền mặt năm 2026 và phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền dành cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt.

Theo phương án, chính sách cổ tức tiền mặt năm 2026 tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ. Điện Máy Xanh cũng dự kiến tạm ứng 2.000 đồng/cp trong tháng 12.

Góc nhìn của Dragon Capital về Điện Máy Xanh

Ở phiên thảo luận, ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital Việt Nam, không đặt câu hỏi mà dành thời gian chia sẻ góc nhìn với tư cách nhà đầu tư đã đồng hành nhiều năm với hệ sinh thái Thế Giới Di Động.

Theo ông Tuấn, Dragon Capital đã mua gần 60 triệu cổ phiếu Điện Máy Xanh và không nhận mức giá ưu đãi so với các cổ đông khác trong đợt chào bán. Đây là sự công bằng.

Ông cũng đánh giá tích cực cơ chế được Điện Máy Xanh xây dựng cho đội ngũ lãnh đạo.

Ông Lê Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Dragon Capital Việt Nam, chia sẻ tại đại hội. (Ảnh: Điện Máy Xanh).

Điểm ông Tuấn nhấn mạnh là quyền lợi của ban lãnh đạo không chỉ gắn với tăng trưởng lợi nhuận mà còn phụ thuộc vào hiệu quả của cổ phiếu DMX so với VN30. Giá thực hiện quyền mua cổ phiếu cũng không phải mức tượng trưng như một số chương trình ESOP truyền thống.

Theo phương án vừa được đại hội thông qua, giá thực hiện quyền ban đầu là 74.000 đồng/cp. Tổng lượng cổ phiếu tối đa có thể phát hành theo chương trình là 126,7 triệu đơn vị.

Ông Tuấn cũng nhắc tới quá trình tái cấu trúc của hệ sinh thái Thế Giới Di Động những năm gần đây và cho rằng việc doanh nghiệp cải thiện hiệu quả trong khi không phụ thuộc vào mở rộng số lượng cửa hàng là yếu tố đáng quan tâm.

Từ khoản đầu tư của Mekong Capital đến quan điểm “mua và quên đi”

Từ phần chia sẻ của lãnh đạo Dragon Capital, ông Nguyễn Đức Tài nhắc lại câu chuyện Mekong Capital từng đầu tư vào Thế Giới Di Động.

Theo lời ông Tài, ông mới đọc một chia sẻ của nhà sáng lập Mekong Capital về khoản đầu tư vào Thế Giới Di Động từng mang lại mức sinh lời khoảng 50–57 lần.

Chủ tịch Điện Máy Xanh cho rằng kết quả có thể còn lớn hơn nhiều nếu khoản đầu tư ban đầu được tiếp tục nắm giữ thay vì quỹ phải thoái vốn theo vòng đời đầu tư.

Ông đưa ra ví dụ rằng nếu khoản vốn 10 triệu USD đầu tư từ năm 2007 được nắm giữ đến hiện tại, phần đầu tư này theo tính toán của ông có thể có giá trị khoảng 4 tỷ USD, tương đương khoảng 400 lần vốn ban đầu.

Từ câu chuyện này, ông Tài nhấn mạnh yếu tố thời gian khi đầu tư vào doanh nghiệp.

“Nếu chúng ta đủ sự kiên nhẫn và đủ niềm tin, đừng bị xao xuyến bởi những cái diễn ra ngoài kia, thì cứ mua và quên nó đi. Đến một ngày đẹp trời chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy tài sản của mình, khoản đầu tư của mình tăng lên rất nhiều”, ông nói.

Ông Tài cũng lưu ý quan điểm này không chỉ dành cho Thế Giới Di Động hay Điện Máy Xanh, bởi theo ông, trên thị trường còn nhiều doanh nghiệp và cơ hội đầu tư khác.

Ở cuối phần chia sẻ, Chủ tịch Điện Máy Xanh tiếp tục đặt kỳ vọng vào hiệu quả đầu tư dài hạn nếu doanh nghiệp thực hiện được kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trong những năm tới.

Theo cách nhìn của ông, biến động giá cổ phiếu trong ngắn hạn có thể lớn, nhưng kết quả kinh doanh và khả năng tăng trưởng trong một chu kỳ đủ dài mới là yếu tố quyết định giá trị khoản đầu tư.