Ông Nguyễn Đức Tài: Bỏ 1 tỷ đồng vào Thế Giới Di Động, 20 năm sau có 400 tỷ đồng

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Điện Máy Xanh (HoSE: DMX) diễn ra gần đây, ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG, công ty mẹ sở hữu chuỗi Điện Máy Xanh) đã có những chia sẻ đáng chú ý về tỷ suất lợi nhuận khi đầu tư vào doanh nghiệp của ông.

Cụ thể, mới đây, ông Chris Freund - Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Mekong Capital chia sẻ với một tạp chí tại Singapore rằng khoản đầu tư của quỹ vào MWG đã thu về lợi nhuận gấp 57 lần. Tuy nhiên, ông Tài cho rằng Mekong Capital chỉ thu được mức lợi nhuận trên do ông Chris Freund “buộc phải đóng quỹ và thoát hơi sớm”.

Theo Chủ tịch MWG, vào năm 2007, Thế Giới Di Động được định giá khoảng 10 triệu USD, nhưng tới thời điểm hiện tại đã đạt mức định giá khoảng 4 tỷ USD. Điều này đồng nghĩa với việc 1 tỷ đồng mà ông Chris Freund đầu tư vào Thế Giới Di Động năm 2007 sẽ tương đương 400 tỷ đồng ở hiện tại, sau gần 20 năm. Như vậy, tỷ suất lợi nhuận đầu tư thực tế phải là "1 ăn 400" chứ không phải "1 ăn 57".

Ông Nguyễn Đức Tài - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động.

Từ câu chuyện trên, ông Nguyễn Đức Tài khuyên các cổ đông hãy giữ đủ sự kiên nhẫn và niềm tin. “Đừng để bị xao xuyến bởi những gì diễn ra ngoài kia, cứ mua cổ phiếu và quên nó đi. Đến một ngày đẹp trời, nhìn lại, chúng ta sẽ giật mình và tự hỏi: Tại sao khoản đầu tư của chúng ta lại nhân cao như vậy”, ông nói.

Vị Chủ tịch sinh năm 1969 cũng cho biết ông không chỉ nói riêng về Thế Giới Di Động, bởi trên thị trường còn nhiều doanh nghiệp tốt. Đây là thời điểm thú vị để nhà đầu tư có thể đặt tiền vào những doanh nghiệp đó và quên đi, để rồi 5 năm sau nhìn lại sẽ nhận ra khoản đầu tư của mình tối thiểu đã nhân đôi, thậm chí nhân ba.

“Không biết nhận định của một người không phải quỹ đầu tư như vậy có chuẩn không?”, ông Tài hỏi ngược lại các cổ đông tại đại hội sau khi chia sẻ.

Nhìn lại lịch sử, đầu năm 2018, Mekong Capital chính thức thông báo Quỹ Mekong Enterprise Fund II (MEF II) đã hoàn tất thoái toàn bộ vốn tại Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động. Quỹ MEF II bắt đầu rót vốn vào Thế Giới Di Động từ năm 2007 với 3,5 triệu USD để đổi lấy 35% cổ phần.

Quá trình thoái vốn được thực hiện thông qua đợt chào bán riêng lẻ ngay trước khi Thế Giới Di Động niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM vào năm 2014. Sau khi doanh nghiệp lên sàn, MEF II bán dần cổ phần cho các nhà đầu tư tổ chức theo định kỳ hàng quý. Khối lượng 5 triệu cổ phiếu cuối cùng được bán với mức giá 165.000 đồng/cổ phiếu và hoàn tất vào ngày 29/1/2018.

Tính chung, tổng số tiền MEF II thu về từ các đợt thoái vốn và nhận cổ tức tại Thế Giới Di Động là 199,4 triệu USD. Mekong Capital cho biết sau 10 năm rưỡi, khoản đầu tư này đạt tỷ suất lợi nhuận 57 lần và tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) đạt 61,1% (tính theo đồng USD).

Thời điểm đó, ông Chris Freund từng chia sẻ: “Khi chúng tôi mới đầu tư vào Thế Giới Di Động năm 2007, doanh nghiệp mới chỉ có 7 cửa hàng và giá trị công ty là 10 triệu USD. Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là tăng lên 50 cửa hàng và giá trị công ty là 50 triệu USD. Sự thành công của khoản đầu tư đã vượt qua những kỳ vọng cao nhất của Mekong Capital”.

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Về lý do thoái vốn, lãnh đạo Mekong Capital cho biết thêm: “MEF II, quỹ đầu tư vào Thế Giới Di Động, ra mắt vào năm 2006 và có thời hạn hoạt động 12 năm, nên Mekong Capital cần hoàn tất thoái vốn đối với các khoản đầu tư còn lại của Quỹ trong nửa đầu năm 2018, trong đó có Thế Giới Di Động. Nếu không vì thời hạn của Quỹ MEF II, chúng tôi rất muốn được tiếp tục là một cổ đông của Thế Giới Di Động trong một thời gian nữa, đặc biệt khi công ty đang đẩy mạnh Bách hóa Xanh trở thành chuỗi siêu thị hàng đầu Việt Nam”.

Về tình hình tài chính hiện tại, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, tính đến ngày 30/9/2026, Thế Giới Di Động ghi nhận 6.456 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, tăng 29,2% so với cuối năm 2025. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn đạt gần 53.315 tỷ đồng, tăng 27,3%. Tổng cộng hai khoản mục này đạt 59.771 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2026, tăng 27,5% so với thời điểm ngày 31/12/2025 và chiếm tới 55,6% tổng tài sản của doanh nghiệp.