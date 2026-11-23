Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương (HNX: API) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 - 2029 của ông Nguyễn Đức Quân.

Theo nội dung đơn từ nhiệm được API công bố, ông Nguyễn Đức Quân xin rút khỏi vị trí Thành viên HĐQT của doanh nghiệp với lý do cá nhân và để sắp xếp công việc. Việc miễn nhiệm chính thức đối với ông Quân sẽ được Đại hội đồng cổ đông API xem xét và thông qua theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Đức Quân sinh năm 1984, có trình độ Cử nhân Kinh tế, là một trong những lãnh đạo chủ chốt trong hệ sinh thái Apec Group. Tại API, ông đã từng từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ tháng 6/2026. Vị trí này được chuyển giao cho ông Nguyễn Mạnh Cường (1995), trong khi ông Quân vẫn ở lại bộ máy với tư cách Thành viên HĐQT.

Chân dung ông Nguyễn Đức Quân (Ảnh: IDJ).

Động thái rút lui khỏi ban lãnh đạo API của ông Nguyễn Đức Quân diễn ra nối tiếp ngay sau khi ông rời vị trí Thành viên HĐQT tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC, HNX: APS), một doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái Apec.

Bên cạnh các vị trí điều hành tại API, ông Quân còn đảm nhận nhiều chức vụ chủ chốt xuyên suốt hệ sinh thái APEC. Cụ thể, ông Nguyễn Đức Quân còn là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ), Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Apec Group, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Cotana (HNX: CSC).

Ngoài ra, động thái từ nhiệm HĐQT của ông Quân tại API cũng diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sụt giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026.

Theo BCTC quý III/2026, API ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý III chỉ đạt hơn 5,86 tỷ đồng, giảm gần 79% so với mức 27,85 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Việc kinh doanh dưới giá vốn khiến công ty lỗ gộp 10,54 tỷ đồng. Cộng thêm áp lực từ chi phí tài chính gần 17 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 10,6 tỷ đồng, API báo lỗ sau thuế Quý III lên tới 38,05 tỷ đồng, nới rộng đáng kể so với khoản lỗ 7,44 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp chỉ đạt 10,06 tỷ đồng, giảm tới 94,2% so với 9 tháng đầu năm 2025. Khoản lỗ sau thuế lũy kế chạm mức 92,64 tỷ đồng, kéo theo khoản lỗ lũy kế trên bảng cân đối kế toán lên gần 38,74 tỷ đồng.

Về tình hình cổ phiếu, cổ phiếu mã API trên sàn HNX hiện giao dịch quanh mức 3.600 - 3.700 đồng/cổ phiếu (cập nhật sáng 23/11/2026), quanh vùng giá đáy. Hiện tại, mã cổ phiếu API của công ty đang trong diện bị cảnh báo, kiểm soát và bị hạn chế giao dịch ký quỹ do các vi phạm về kinh doanh, kiểm toán và công bố thông tin.

Ông Quân hiện không giữ cổ phiếu API nào trong khi đang nắm giữ 550.000 cổ phiếu IDJ và 90.000 cổ phiếu APS.

Về giao dịch mã này gần đây, ông Nguyễn Đỗ Lăng - nhà sáng lập hệ sinh thái Apec đang trong thời gian đăng ký bán ra 10 triệu cổ phiếu API cho tới 4/12/2026. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, tỉ lệ sở hữu của ông Lăng tại API giảm từ 19,6% xuống còn 7,71%.