CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX: IDJ) công bố đã tiếp nhận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đức Quân. Động thái này của ông Quân diễn ra không lâu sau khi ông rời HĐQT của cả Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (APS) lẫn Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API).

Trong đơn gửi đi, ông Quân cho biết lý do từ nhiệm xuất phát từ vấn đề cá nhân. Văn bản xin rút của ông sẽ được trình thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Sau khi rút khỏi HĐQT ở 3 doanh nghiệp, ông Quân sẽ còn giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Apec Group và thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC).

Ngay sau khi ông Quân rời ghế, IDJ đã thông qua quyết định bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Hà giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà sinh năm 1989 và có quá trình công tác dày dặn tại các doanh nghiệp cùng hệ sinh thái Apec Group. Cụ thể, bà từng giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát tại API và là Người phụ trách công bố thông tin tại Chứng khoán APS.

Việc ông Quân rời HĐQT và bà Hà tiếp quản ghế Chủ tịch HĐQT cũng nối tiếp ngay sau các sự kiện tài chính đáng chú ý của Đầu tư IDJ Việt Nam.

Ông Nguyến Đức Quân liên tục rời khỏi HĐQT của các công ty thuộc hệ sinh thái APEC (Ảnh: IDJ).

Cụ thể, ngày 5/11/2026, công ty phê duyệt phương án mua cổ phần chào bán riêng lẻ của Công ty cổ phần Viễn thông Mera AI (Mera). Trong đó, Đầu tư IDJ Việt Nam sẽ nhận phân bổ 200.000 cổ phần với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện hoàn toàn dưới dạng hoán đổi nợ vay, giúp Đầu tư IDJ Việt Nam sở hữu 3,6% vốn điều lệ của Viễn thông Mera AI sau khi đợt phát hành kết thúc.

Ngay trước đó, vào ngày 30/10/2026, Đầu tư IDJ Việt Nam thông báo nhận Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính thuế qua thanh tra giai đoạn 2020 - 2024. Theo quyết định, doanh nghiệp phải thanh toán tổng cộng 21,57 tỷ đồng, bao gồm tiền phạt vi phạm hành chính, tiền truy thu và tiền chậm nộp liên quan đến thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh của IDJ Việt Nam trong năm nay đang có dấu hiệu đi xuống. Trong quý III/2026, CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) chỉ ghi nhận 21,08 tỷ đồng doanh thu thuần, so với 150,55 tỷ đồng cùng kỳ. Công ty lỗ sau thuế hơn 7,61 tỷ đồng, đảo chiều từ mức lãi gần 5,86 tỷ đồng một năm trước.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt gần 108,96 tỷ đồng, giảm 86,7% so với cùng kỳ 2025, khiến doanh nghiệp chuyển từ lãi gần 23,96 tỷ đồng sang lỗ sau thuế hơn 45,27 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 218 tỷ đồng. Tính đến 30/9/2026, tổng tài sản đạt hơn 3.211 tỷ đồng, gồm hơn 723 tỷ đồng hàng tồn kho, gần 590 tỷ đồng phải thu ngắn hạn. Tuy nhiên, mục tiền và tương đương tiền chỉ còn gần 8 tỷ đồng.