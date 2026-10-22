Ông Nguyễn Đức Hiền giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VRG nhiệm kỳ 2026–2030

Tham dự Đại hội có ông Phan Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; ông Hà Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu đã đánh giá kết quả hoạt động Hội và phong trào Doanh nhân trẻ nhiệm kỳ 2023–2026, thảo luận phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới và hiệp thương lựa chọn nhân sự tham gia Ủy ban Hội khóa VIII.

Ông Phan Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao Bằng khen của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho Hội Doanh nhân trẻ VRG vì những thành tích trong nhiệm kỳ 2023–2026.

Đại hội đã hiệp thương 50 thành viên tham gia Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ VRG khóa VIII, nhiệm kỳ 2026–2030. Trong đó, ông Nguyễn Đức Hiền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VRG khóa VIII.

Ông Nguyễn Đức Hiền (bên phải), Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VRG, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ VRG khóa VIII.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phan Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, đề nghị Hội Doanh nhân trẻ VRG tập trung thực hiện các trọng tâm chiến lược trong nhiệm kỳ mới.

Ông Phan Tấn Đạt, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cụ thể, Hội cần đẩy mạnh kết nối giao thương trong nội khối và trên phạm vi toàn quốc; tiên phong trong làn sóng chuyển đổi xanh và thực hiện các tiêu chuẩn ESG; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân kế thừa có đạo đức và năng lực quản trị hiện đại. Đồng thời, Hội tiếp tục phát huy vai trò là hạt nhân tích cực trong các hoạt động của Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng Bằng khen cho tập thể Hội Doanh nhân trẻ VRG, cùng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào doanh nhân trẻ VRG nhiệm kỳ vừa qua.