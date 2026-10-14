Ông Nguyễn Đức Duy làm Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang

Đồng chí Hồ Văn Mừng (bìa phải) và Nguyễn Thanh Phong trao quyết định và hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Duy và bà Lư Thị Trang Đài.

Lễ trao quyết định do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Phong.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Duy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang.

UBND tỉnh cũng công bố quyết định cho bà Lư Thị Trang Đài, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1/10/2026.