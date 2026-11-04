Ông Nguyễn Đỗ Lăng muốn bán 20 triệu cổ phiếu APS và API, dự thu gần 100 tỷ đồng

Ông Nguyễn Đỗ Lăng - người sáng lập hệ sinh thái APEC vừa đăng ký bán ra tổng cộng 20 triệu cổ phiếu tại hai doanh nghiệp là CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API) và CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: APS).

Đối với cổ phiếu APS, ông Lăng đăng ký thoái bớt 10 triệu cổ phiếu. Trước khi thực hiện giao dịch, số lượng cổ phiếu ông Lăng sở hữu là hơn 11,87 triệu cổ phiếu, chiếm 14,3% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng cổ phiếu APS còn lại thuộc sở hữu của ông Lăng là 1,87 triệu cổ phiếu, tương ứng tỉ lệ nắm giữ giảm xuống còn 2,25% vốn điều lệ.

Đối với cổ phiếu API, ông Lăng cũng đăng ký bán ra 10 triệu cổ phiếu. Hiện ông đang nắm giữ hơn 16,48 triệu cổ phiếu trước khi giao dịch, tương đương 19,6% vốn điều lệ. Theo đó, số lượng cổ phiếu API do ông Lăng sở hữu sẽ giảm xuống còn 6,48 triệu cổ phiếu nếu giao dịch hoàn tất, tương ứng tỉ lệ nắm giữ hạ về mức 7,71% vốn điều lệ.

Cả hai đợt giao dịch này đều được đăng ký thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, thời gian dự kiến bắt đầu từ ngày 5/11 và kết thúc vào ngày 4/12. Tính theo giá kết phiên 4/11 của mã APS và API lần lượt là 5.400 đồng/cổ phiếu và 4.400 đồng/cổ phiếu, ông Lăng dự kiến thu về tổng cộng 98 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu APS và API (Ảnh: Apec Group).

Ông Nguyễn Đỗ Lăng là người sáng lập hệ sinh thái Apec, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của bộ 3 doanh nghiệp APS, API và CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ). Sau thời gian vướng lao lý vào giữa năm 2023, ông Nguyễn Đỗ Lăng hiện giữ vai trò cố vấn và là cổ đông lớn tại APS lẫn API.

Ông Lăng cũng là cha của bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan - Thành viên HĐQT tại cả APS và API - người nắm giữ 800.000 cổ phiếu APS, chiếm tỉ lệ 0,96% vốn điều lệ, đồng thời sở hữu 800.000 cổ phiếu API, chiếm tỉ lệ 0,95%.

Động thái đăng ký bán cổ phiếu của ông Lăng diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh trong năm 2026 của APS và API kém tích cực.

Tại APS, doanh thu hoạt động quý III/2026 chưa đến 10 tỷ đồng, giảm khoảng 90% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, lỗ sau thuế 42,67 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 43,52 tỷ) do danh mục tự doanh sụt giảm mạnh và khoản lỗ đánh giá lại tài sản FVTPL lên tới 54,98 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, công ty tiếp tục lỗ 19,35 tỷ đồng dù được hỗ trợ bởi khoản hoàn nhập dự phòng chi phí quản lý gần 51,84 tỷ đồng.

Áp lực lớn nhất đến từ danh mục cổ phiếu "họ Apec" (API, IDJ, Apec Group, Apec Finance) với khoản lỗ tạm tính khoảng 289 tỷ đồng, khiến lợi nhuận chưa phân phối âm sâu 94,59 tỷ đồng và cổ phiếu duy trì diện kiểm soát.

Trong khi đó, API ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý III/2026 khoảng 6 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 38 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh nghiệp lỗ sau thuế khoảng 93 tỷ đồng, gấp 11 lần so với khoản lỗ gần 8 tỷ đồng cùng kỳ. Tương tự APS, API cũng đang thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát trên HNX, đồng thời không được phép giao dịch ký quỹ.