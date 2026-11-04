Ông Nguyễn Đỗ Lăng đăng ký bán 20 triệu cổ phiếu API và APS

Ông Nguyễn Đỗ Lăng, nhà sáng lập Apec Group, vừa đăng ký bán tổng cộng 20 triệu cổ phiếu tại hai doanh nghiệp trong hệ sinh thái là CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (Mã: API) và CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (Mã: APS).

Cụ thể, ông Lăng đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu API và 10 triệu cổ phiếu APS trong khoảng thời gian từ ngày 5/11 đến ngày 4/12. Mục đích giao dịch được công bố là phục vụ nhu cầu cá nhân.

Hiện ông Lăng đang nắm giữ gần 16,5 triệu cổ phiếu API, tương đương 19,6% vốn điều lệ, và gần 11,9 triệu cổ phiếu APS. Nếu hoàn tất các giao dịch đã đăng ký, tỷ lệ sở hữu của ông tại API sẽ giảm xuống còn 7,71% và tại APS còn 2,26%.

Tạm tính theo thị giá kết phiên ngày 4/11, cổ phiếu API ở mức 4.400 đồng/cổ phiếu và APS ở mức 5.400 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị đăng ký bán ước tính khoảng 98 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan, con gái ông Lăng và hiện là Thành viên HĐQT tại cả API và APS, đang sở hữu 800.000 cổ phiếu tại mỗi doanh nghiệp, tương ứng 0,95% vốn API và 0,96% vốn APS.

API và APS cùng giảm khoảng 91% từ vùng đỉnh năm 2021

Trên thị trường chứng khoán, cả hai mã API và APS đều đang giao dịch thấp hơn đáng kể so với vùng đỉnh thiết lập vào tháng 11/2021. Cụ thể, APS hiện ở vùng giá thấp nhất kể từ giữa tháng 5/2025. So với mức đỉnh 59.900 đồng/cổ phiếu ghi nhận trong phiên 18/11/2021, thị giá mã này đã giảm khoảng 91%.

Tương tự, API đang giao dịch ở vùng giá thấp nhất kể từ giữa tháng 5/2024. So với mức đỉnh 46.330 đồng/cổ phiếu thiết lập trong phiên 15/11/2021, thị giá cổ phiếu này cũng đã giảm gần 91%.

Hiện cả API và APS đều thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát trên HNX, đồng thời không được phép giao dịch ký quỹ (margin).

Diễn biến giá cổ phiếu API và APS trong vòng một năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).

Ông Nguyễn Đỗ Lăng từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Apec. Trong giai đoạn từ năm 2006 đến tháng 6/2020, ông đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc APS, Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (Mã: IDJ) và Chủ tịch HĐQT API.

Hiện ông không còn trực tiếp giữ các vị trí lãnh đạo tại những doanh nghiệp này. Ông được biết đến là nhà sáng lập Apec Group, hệ sinh thái có các doanh nghiệp nổi bật gồm APS, API và IDJ.

Vào tháng 6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại hệ sinh thái Apec, liên quan đến APS, API và IDJ.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 người, gồm ông Nguyễn Đỗ Lăng, khi đó là Tổng Giám đốc APS; ông Phạm Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT APS; bà Huỳnh Thị Mai Dung, vợ ông Lăng; bà Nguyễn Thị Thanh, Kế toán trưởng APS và bà Phạm Thị Đức Việt, Phó phòng Dịch vụ khách hàng APS. Những người này bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán.

Hai doanh nghiệp cùng báo lỗ trong quý III

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, APS ghi nhận doanh thu hoạt động chưa đến 10 tỷ đồng, giảm khoảng 90% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lỗ sau thuế gần 43 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi gần 44 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, APS lỗ sau thuế hơn 19 tỷ đồng.

Đối với API, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất quý III khoảng 6 tỷ đồng và lỗ sau thuế hơn 38 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, API lỗ sau thuế khoảng 93 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với khoản lỗ gần 8 tỷ đồng cùng kỳ.