Ông Nguyễn Danh Huy làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 21/9/2026 điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Huy giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Ông Nguyễn Danh Huy sinh ngày 20/2/1974, quê quán tại xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (nay là phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị); có trình độ Thạc sỹ kỹ thuật, lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Danh Huy có nhiều năm công tác trong lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng.

Giai đoạn từ tháng 7/1995 đến tháng 1/2005, ông công tác tại Công ty Tư vấn xây dựng giao thông 8 - Cienco8.

Từ tháng 1/2005, ông Nguyễn Danh Huy chuyển về công tác tại Bộ Giao thông vận tải, bắt đầu ở vị trí Chuyên viên Vụ Kế hoạch - Đầu tư. Trong quá trình công tác tại đây, ông lần lượt đảm nhiệm các chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư; Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư; Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư.

Từ tháng 2/2020 đến ngày 15/8/2022, ông Nguyễn Danh Huy giữ chức Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 16/8/2022, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải và đảm nhiệm vị trí này đến tháng 2/2025.

Tháng 2/2025, ông Nguyễn Danh Huy được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 21/9/2026, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.