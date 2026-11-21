Dự Đại hội trong sáng 21/11, có đồng chí Hoàng Phú Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, cùng 120 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Thành Cường

Vượt qua nhiều biến động phức tạp từ đại dịch Covid-19, biến động giá nhiên liệu và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An đã từng bước khẳng định vị thế là mái nhà chung, cầu nối tin cậy giữa cộng đồng doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong 5 năm qua, Hiệp hội đã kết nạp mới 59 hội viên, nâng tổng số lên 98 đơn vị thành viên. Tổ chức Hội tích cực tổng hợp, phản ánh kịp thời các tâm tư, kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp lên các cấp từ Trung ương đến địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, thuế, phí và thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Đàm Văn - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Thành Cường

Công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được chú trọng với việc phối hợp tổ chức đào tạo nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy cho hơn 6.600 lượt lái xe, nhân viên phục vụ và cán bộ quản lý; duy trì khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các doanh nghiệp hội viên còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai và xây dựng nhà "Đại đoàn kết".

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như: Quy mô nhiều doanh nghiệp còn nhỏ lẻ, năng lực cạnh tranh hạn chế; mức độ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số chưa đồng đều; nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn. Trên cơ sở đó, Đại hội thống nhất phương châm hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031: “Đoàn kết - Đổi mới - Hợp tác - Phát triển”, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh vận tải an toàn, văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền ghi nhận và biểu dương những đóng góp thiết thực của cộng đồng doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhấn mạnh Nghệ An đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về kết cấu hạ tầng giao thông với hàng loạt dự án trọng điểm như: cao tốc Vinh - Thanh Thủy, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Cảng nước sâu Cửa Lò, mở rộng Sân bay Vinh... Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là cơ hội vàng nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về tính chuyên nghiệp cho ngành vận tải.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Phú Hiền đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An khóa IV tập trung kiện toàn các ban chuyên môn; chú trọng phát triển mạnh hơn nữa lĩnh vực vận tải hàng hóa vốn còn yếu so với vận tải hành khách; kịp thời kiến nghị tháo gỡ các rào cản trong hoạt động vận tải quốc tế liên vận Việt - Lào. Khắc phục tình trạng làm ăn manh mún, nhỏ lẻ; chủ động đón đầu luồng hàng hóa từ tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy kết nối sang Lào và Đông Bắc Thái Lan để hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ logistics đồng bộ giữa đường bộ, cảng biển, sân bay và cửa khẩu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Thành Cường

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các doanh nghiệp tuyệt đối không vì lợi nhuận mà xem nhẹ tính mạng hành khách. Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và Công an tỉnh chấn chỉnh thái độ phục vụ, xử lý dứt điểm tình trạng xe dù, bến cóc, chèn ép khách và từng bước đưa loại hình xe ghép vào khuôn khổ quản lý.

Ứng dụng công nghệ trong giám sát hành trình, bán vé điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt để minh bạch hóa hoạt động; từng bước chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch theo lộ trình của Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền thừa lệnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyên Đàm Văn. Ảnh: Thành Cường

Lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo; bảo đảm chế độ tiền lương, phúc lợi để giữ chân đội ngũ lái xe giỏi nghề, tâm huyết. Trước mắt, cần phối hợp kiểm soát tốt giá vé, chất lượng phục vụ dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân sắp tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền khẳng định, tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và chỉ đạo các sở, ngành liên quan kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp.

UBND tỉnh tặng tập thể Hiệp hội bức trướng có dòng chữ "Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An "Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển" góp phần xây dựng Nghệ An giàu mạnh". Ảnh: Thành Cường

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An khóa IV, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Nguyễn Đàm Văn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Văn Minh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội.

Dịp này, Chủ tịch Hiệp hội Nguyễn Đàm Văn vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tập thể Hiệp hội được UBND tỉnh Nghệ An trao tặng Bức trướng; nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu được các cấp, ngành khen thưởng.