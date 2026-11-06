Ông Nguyễn Chí Thành rời ghế CEO TPS sau hơn nửa năm

Ông Nguyễn Chí Thành đảm nhiệm vai trò CEO TPS vào tháng 4/2026. Ảnh: TPS

CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, mã: ORS) vừa công bố thay đổi nhân sự đứng đầu ban điều hành và người đại diện theo pháp luật theo nghị quyết HĐQT. Ông Nguyễn Chí Thành được miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật từ ngày 5/11/2026. Sau quyết định này, ông Thành không còn giữ chức vụ nào và chấm dứt tư cách người nội bộ tại TPS.

Ông Thành có gần 12 năm làm việc tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHS). Sinh năm 1980, ông có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Boston (Mỹ), giữ chức Phó Tổng giám đốc SHS từ tháng 5/2014 và được bổ nhiệm làm tổng giám đốc vào tháng 2/2024.

Đầu năm 2026, ông Thành từ nhiệm vị trí tổng giám đốc SHS vì lý do cá nhân, đồng thời gửi đơn xin rút khỏi HĐQT. Người được SHS bổ nhiệm thay thế là ông Nguyễn Duy Linh.

Hơn 3 tháng sau khi rời SHS, ông Thành gia nhập TPS với vai trò đứng đầu ban điều hành. Với thay đổi mới nhất, trong năm 2026, ông đã lần lượt thôi giữ chức tổng giám đốc tại hai công ty chứng khoán.

Tiếp quản hoạt động điều hành TPS là ông Nguyễn Trọng Thanh, trước đó giữ chức phó tổng giám đốc. Ông Thanh đảm nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc TPS từ ngày 5/11 cho đến khi HĐQT có quyết định khác.

Ông Nguyễn Trọng Thanh (SN 1991) có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, với chuyên môn sâu về thẩm định tín dụng, tài trợ vốn. Quyền Tổng giám đốc TPS có kinh nghiệm phát triển, quản lý khách hàng doanh nghiệp, tạo nền tảng quan trọng cho hoạt động đầu tư tài chính và thị trường vốn.

Ngoài ra, vai trò người đại diện theo pháp luật của ông Nguyễn Chí Thành cũng được chuyển giao cho Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hồng Quân. Việc thay đổi được thực hiện theo điều lệ sửa đổi đã được cổ đông TPS thông qua ngày 4/11/2026.

Biến động nhân sự tại TPS diễn ra trong giai đoạn doanh nghiệp tái cấu trúc sau khi trở thành công ty con của TPBank. Ngân hàng này nâng tỷ lệ sở hữu tại TPS lên 51% thông qua đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cuối năm 2025.

Về kết quả kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2026, TPS ghi nhận khoảng 1.125 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 313 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 250 tỷ đồng, gấp gần 12 lần. Đà tăng lợi nhuận tính bằng lần một phần xuất phát từ nền so sánh thấp của 9 tháng đầu năm 2025.

Năm 2026, TPS đặt mục tiêu doanh thu 2.250 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 428 tỷ đồng. Đây là kế hoạch được xây dựng trong giai đoạn tái cấu trúc sau khi công ty trở thành thành viên của TPBank. Sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành khoảng 73% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản TPS đạt hơn 17.313 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với cuối quý II và 21% so với đầu năm. Cùng với sự mở rộng quy mô, cơ cấu tài sản của công ty ghi nhận những chuyển dịch đáng chú ý giữa hoạt động cho vay và các danh mục đầu tư.

Dư nợ cho vay ký quỹ đạt gần 2.663 tỷ đồng, tăng hơn 42% sau một quý và khoảng 86% so với đầu năm. Nếu tính cả ứng trước tiền bán, tổng các khoản cho vay đạt hơn 2.790 tỷ đồng, tăng khoảng 48% so với cuối tháng 6.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 5/11, cổ phiếu ORS giảm 300 đồng, tương ứng 2,03% so với phiên trước, xuống 14.500 đồng/cp, đảo chiều sau phiên tăng 5,71% trước đó. Thanh khoản cũng giảm mạnh, với khối lượng giao dịch đạt hơn 5,3 triệu cổ phiếu, giảm 51% so với mức hơn 10,8 triệu cổ phiếu phiên trước; giá trị giao dịch giảm gần 50,8%, từ 158,29 tỷ đồng xuống còn 77,9 tỷ đồng.