Ông Nguyễn Bảo Hoàng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Đại học Fulbright Việt Nam

Ngày 3/11, Trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) công bố ông Nguyễn Bảo Hoàng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Tín thác, kể từ ngày 1/11.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển giao lãnh đạo cấp cao của tổ chức giáo dục phi lợi nhuận này, diễn ra trong bối cảnh FUV chuẩn bị đưa cơ sở mới tại Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) vào hoạt động.

Theo cấu trúc quản trị, Hội đồng Tín thác (Board of Trustees) là cơ quan quản lý cấp cao nhất của Fulbright. Cơ quan này giữ vai trò lãnh đạo chiến lược, bảo đảm nhà trường thực hiện đúng sứ mệnh, phát triển bền vững và giám sát hoạt động ủy thác, bao gồm quản lý các tài sản học thuật, tài chính và vật chất.

Ông Nguyễn Bảo Hoàng tiếp nhận vị trí Chủ tịch từ ông Chris Helzer - người giữ nhiệm kỳ 2025 - 2026 và sẽ tiếp tục đồng hành cùng FUV trong vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Tín thác.

Doanh nhân Nguyễn Bảo Hoàng làm Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam.

Trước ông Helzer, vị trí Chủ tịch sáng lập được đảm nhiệm bởi ông Thomas Vallely trong giai đoạn 2012 - 2025. Ông Vallely hiện là Chủ tịch Sáng lập Danh dự.

Trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) là một cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài không vì lợi nhuận. FUV do Quỹ tín thác sáng kiến Đại học Việt Nam (TUIV) đầu tư tại TP. HCM.

Tài chính của quỹ dựa vào học phí, đóng góp thiện nguyện, các khoản tài trợ và nguồn thu từ quỹ trường. Do đó về quản trị, trường sẽ không có cổ đông như các trường tư thục khác mà do một hội đồng tín thác độc lập quản lý, hội đồng này sẽ thuê hiệu trưởng điều hành trường.

Về tân Chủ tịch FUV Nguyễn Bảo Hoàng, ông hiện là Chủ tịch Phoenix Holdings, một công ty chuyên đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ, tiêu dùng và bán lẻ, công nghệ tài chính, giáo dục, thể thao, truyền thông và giải trí. Trước đó, ông là Tổng Giám đốc IDG Ventures Vietnam - quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên tại Việt Nam và Chủ tịch điều hành Ngân hàng số Timo.

Ông Nguyễn Bảo Hoàng còn là Giám đốc nhượng quyền Phát triển McDonald’s tại Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Đông Nam Á, đồng sở hữu sáng lập và Phó Chủ tịch Đội bóng Los Angeles Football Club (LAFC).

Trong lĩnh vực thiện nguyện, ông Nguyễn Bảo Hoàng là Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Operation Smile Việt Nam, tổ chức hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ em mắc dị tật khe hở môi, khe hở vòm miệng và các dị tật vùng hàm mặt khác.

Ông còn là nhà đồng sáng lập Quỹ Phượng Hoàng, tập trung vào các hoạt động thiết thực như xây cầu dân sinh, nhà tình thương và trường học, góp phần cải thiện điều kiện sống người dân tại các vùng hải đảo, biên giới và vùng núi cao.

Ông Nguyễn Bảo Hoàng tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Văn học Cổ điển tại Đại học Harvard, có bằng Bác sĩ Y khoa (MD) của trường Medical School và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Trường Kellogg School of Management, đều thuộc Đại học Northwestern, Mỹ.