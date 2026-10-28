Ông Nguyễn Bá Út làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Ông Nguyễn Bá Út sinh năm 1979, quê quán tỉnh Gia Lai; trình độ Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Kỹ sư Điện kỹ thuật và Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông Út làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông. Sau khi tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập, ông giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng ông Nguyễn Bá Út (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: LP

Sau khi bầu bổ sung ông Nguyễn Bá Út, UBND tỉnh Lâm Đồng có 7 thành viên gồm: Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười và 6 Phó chủ tịch: Nguyễn Hồng Hải, Võ Ngọc Hiệp, Nguyễn Ngọc Phúc, Nguyễn Minh, Đinh Văn Tuấn và Nguyễn Bá Út.

Việc bầu bổ sung ông Nguyễn Bá Út giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm kiện toàn lãnh đạo UBND tỉnh, góp phần bảo đảm hoạt động của chính quyền địa phương ổn định, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Trước đó ngày 4/9, Thủ tướng đã điều động, bổ nhiệm ông Lê Trọng Yên (Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng) giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.