Chiều 28/10, tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa XI đã thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự và thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Bá Út được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Nguyễn Bá Út - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng được 72/73 đại biểu bỏ phiếu tán thành, trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Bá Út sinh năm 1979, quê tỉnh Gia Lai, có trình độ Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Điện kỹ thuật. Ông từng giữ chức Bí thư Huyện ủy Đắk R’lấp, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông trước đây. Sau khi tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập, ông tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào tháng 9/2026.